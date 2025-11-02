ARÉNA - PODCASTOK
Az iráni elnöki hivatal sajtóirodájának képén Maszúd Peszeskján iráni elnök az iráni Atomenergia-szervezet teheráni székhelyén 2025. november 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Iráni elnöki hivatal sajtóirodája

Irán nem hátrál, újraépítik a lebombázott nukleáris központokat

Infostart / MTI

Irán újjáépíti a júniusi amerikai és izraeli légicsapásokban megrongált nukleáris létesítményeit – közölte vasárnap Maszúd Peszeskján iráni elnök.

„A kormány teljes erővel kiáll a nukleáris ágazat fejlesztése mellett, fiatal tudósainknak pedig megvan a szaktudásuk, hogy eltökélten továbbvigyék a nukleáris újjáépítést” – jelentette ki Peszeskján, akit a Tasznim helyi hírügynökség idézett.

Újfent hangsúlyozta, hogy az iszlám Köztársaság nem törekszik atomfegyverekre, a nukleáris energiát mindössze polgári célokra akarja használni.

Úgy fogalmazott, hogy a Nyugat ezzel ellentétes vádaskodásai hazugságok, amelyek az ország tudományos fejlődésének megtorpantását szolgálják.

