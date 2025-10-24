ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.89
usd:
335.35
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Pixabay

Rejtélyesen halt meg a fiatal pár a szépvízi víztározó mellett

Infostart

Másnap indultak volna Hollandiába dolgozni a romániai Hargita megyéből, de lövésnyomokkal a testükön holtan találták meg a huszonéves a 19 éves Biankát és a 20 éves Tonit a Szépvíz közelében található víztározó gátja mellett.

A rendőrség próbál fényt deríteni az ügy részleteire. Az egyik elmélet szerint gyilkosság, majd ezt követően öngyilkosság történt, ám a család állítja, nem volt konfliktus a fiatalok között – írja a maszol.ro.

A hatóságok gyilkosság miatt indítottak eljárást.

Az erdélyi magyar nyelvű hírportál szerint pénteken együtt indultak volna Hollandiába dolgozni. A lány testvére a Digi24 hírtelevíziónak elmondta: „Nem hiszem, hogy bármilyen vitájuk lett volna, nagyon nyugodtak voltak, rendes fiatalok. Soha nem láttam, hogy akár egy rossz szót is szóltak volna egymáshoz.”

A két fiatalt már négy napja eltűntként keresték, amikor

holtan, lövésnyomokkal találták meg őket a Hargita megyei Szépvíz közelében található víztározó gátja mellett.

A felfedezést a lány családja tette, noha az anya korábban már bejelentette eltűnésüket a rendőrségen.

A kocsiban holtan talált fiatalok családja és barátaik nem értik, mi történt. Toni és Bianka nem mutattak jeleket arra, hogy valami végzetesre készülnének. Nemrég egész éjszaka a fiatalember bátyjának esküvőjén ünnepeltek. „A fiú jól volt, nyugodt volt, mindenkinek segített. Depresszió? Nem. Jól kijöttek egymással” – mondta a fiatalember nagynénje.

A 19 éves lány rokonai a közösségi médiában kértek segítséget, miután a fiatal nő nem válaszolt a hívásaikra. A lány régóta kapcsolatban állt a 20 éves fiúval, aki szintén Bákó megyéből származott.

A lány testvére elmondta: „A telefonjaik ki voltak kapcsolva, egyáltalán nem csörögtek, nem volt bekapcsolva az internetük, nem kapták meg az üzeneteket sem. Vasárnap éjjel, 12.35-kor mentek el otthonról, és egyetlen biztonsági kamera sem rögzítette, merre indultak. Ezután jelentettük az eltűnésüket a rendőrségen. Nem kaptunk róluk semmilyen információt, így anya, a sógornőm és a lánya elindultak keresni őket.”

A család nőtagjai elmondták, hogy helyi lakosok is segítettek a keresésben. Több biztonsági kamerát is átvizsgáltak, és végül a Szépvíz közelében található víztározó gátja mellett megtalálták az autót.

A helyszínelők az autóban egy kábítópisztolyt találtak, amelyet általában vágóhidakon használnak. Bár ez nem igazi lőfegyver, súlyos vagy halálos sebeket is okozhat, ha ember ellen használják.

„Az autó belülről volt bezárva, és az erdő felé nézett” – mondták a rokonok.

Kezdőlap    Külföld    Rejtélyesen halt meg a fiatal pár a szépvízi víztározó mellett

rejtély

erdély

románia

hargita

tragédia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Forma–1-es szakíró: megbolygathatják a mezőnyt a motorcserék, 2026-tól újra Mercedes-uralom lehet

Forma–1-es szakíró: megbolygathatják a mezőnyt a motorcserék, 2026-tól újra Mercedes-uralom lehet

A következő szezontól a Red Bull Hondáról Ford motorra vált, míg a Mercedes mellett a McLaren, a Williams és az Alpine is Mercedes erőforrással szerepel a Forma–1-ben. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Mercedes összes ügyfélcsapata előnybe kerülhet a többiekkel szemben az új szabályrendszerben, a Red Bull pedig a jövő évi autóját is beáldozhatja annak érdekében, hogy az idei utolsó öt futamon megszerezze az egyéni vb-címet, amit képzeletben már sokan odaadtak a McLarennek.
 

Szakíró a Forma–1 hajrája előtt: a Red Bull szélárnyékból fricskázná a McLarent

Forma–1, Szoboszlai, Fradi, El Clásico a tévében: itt a zsúfolt sporthétvége teljes menetrendje

Durván lecsapott a ciklon Magyarországra, itt vannak a számok

Durván lecsapott a ciklon Magyarországra, itt vannak a számok

A Benjamin elnevezésű ciklon viharos széllel vonul át az országon, kora délutánig országosan háromszáz káresetet számoltak fel a tűzoltók. Egész Európát sújtotta az időjárás, Korzikán meghalt egy német férfi, akit elsodort egy megáradt folyó.
 

Nyakunkon a ciklon, országos esővel és viharos széllökésekkel

Centiken múlt: ijesztő felvételen küzd egy utasszállító gép a viharral

Leszakadt a vasúti felsővezeték, pótlóbuszok járnak a vonatok helyett az egyik vonalon

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kijött a hét legfontosabb adata – Mutatjuk, hogyan reagálnak a tőzsdék

Kijött a hét legfontosabb adata – Mutatjuk, hogyan reagálnak a tőzsdék

A magyar tőzsde ma zárva tart, legközelebb csak hétfőn lesz kereskedés, az európai és az amerikai piacokon viszont a megszokott rendben zajlik a kereskedés, a fontosabb piacokon sehol sem lesz szünnap. Délután megérkezett a várva várt szeptemberi amerikai inflációs adat: az elemzők által várt 3,1 százalékosnál kicsit enyhébb, 3,0 százalékos pénzromlást mértek. A vezető amerikai részvényindexek pluszban nyitottak. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!

Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!

Vannak, akik ma is régi nevükön emlegetik a főváros ikonikus utcáit, tereit. Te mennyire ismered az 1990-es évek előtti elnevezéseket?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says Putin 'not serious about peace' after meeting Zelensky and European allies

Starmer says Putin 'not serious about peace' after meeting Zelensky and European allies

The UK prime minister has been pushing allies to supply long-range weapons to Kyiv.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 18:15
Meredek állítások az oroszok mellett harcoló kolumbiai zsoldosokról
2025. október 24. 17:00
Nem akármiért ítélték oda a környezetvédelmi Oscar-díjat
×
×
×
×