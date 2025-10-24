Rejtélyesen halt meg a fiatal pár a szépvízi víztározó mellett

A rendőrség próbál fényt deríteni az ügy részleteire. Az egyik elmélet szerint gyilkosság, majd ezt követően öngyilkosság történt, ám a család állítja, nem volt konfliktus a fiatalok között – írja a maszol.ro.

A hatóságok gyilkosság miatt indítottak eljárást.

Az erdélyi magyar nyelvű hírportál szerint pénteken együtt indultak volna Hollandiába dolgozni. A lány testvére a Digi24 hírtelevíziónak elmondta: „Nem hiszem, hogy bármilyen vitájuk lett volna, nagyon nyugodtak voltak, rendes fiatalok. Soha nem láttam, hogy akár egy rossz szót is szóltak volna egymáshoz.”

A két fiatalt már négy napja eltűntként keresték, amikor

holtan, lövésnyomokkal találták meg őket a Hargita megyei Szépvíz közelében található víztározó gátja mellett.

A felfedezést a lány családja tette, noha az anya korábban már bejelentette eltűnésüket a rendőrségen.

A kocsiban holtan talált fiatalok családja és barátaik nem értik, mi történt. Toni és Bianka nem mutattak jeleket arra, hogy valami végzetesre készülnének. Nemrég egész éjszaka a fiatalember bátyjának esküvőjén ünnepeltek. „A fiú jól volt, nyugodt volt, mindenkinek segített. Depresszió? Nem. Jól kijöttek egymással” – mondta a fiatalember nagynénje.

A 19 éves lány rokonai a közösségi médiában kértek segítséget, miután a fiatal nő nem válaszolt a hívásaikra. A lány régóta kapcsolatban állt a 20 éves fiúval, aki szintén Bákó megyéből származott.

A lány testvére elmondta: „A telefonjaik ki voltak kapcsolva, egyáltalán nem csörögtek, nem volt bekapcsolva az internetük, nem kapták meg az üzeneteket sem. Vasárnap éjjel, 12.35-kor mentek el otthonról, és egyetlen biztonsági kamera sem rögzítette, merre indultak. Ezután jelentettük az eltűnésüket a rendőrségen. Nem kaptunk róluk semmilyen információt, így anya, a sógornőm és a lánya elindultak keresni őket.”

A család nőtagjai elmondták, hogy helyi lakosok is segítettek a keresésben. Több biztonsági kamerát is átvizsgáltak, és végül a Szépvíz közelében található víztározó gátja mellett megtalálták az autót.

A helyszínelők az autóban egy kábítópisztolyt találtak, amelyet általában vágóhidakon használnak. Bár ez nem igazi lőfegyver, súlyos vagy halálos sebeket is okozhat, ha ember ellen használják.

„Az autó belülről volt bezárva, és az erdő felé nézett” – mondták a rokonok.