Dick Schoof új holland miniszterelnök (k, balról) és Vilmos Sándor holland király (k, jobbról) csoportkép készítésén vesz részt az új kormány minisztereivel a beiktatási ünnepséget követően a hágai királyi palotában 2024. július 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Robin Van Lonkhuijsen

Megvágják a holland király fizetését, de a lovakra azért marad

Infostart / MTI

Euróezrekkel csökkenhet jövőre a holland király család tagjainak az ország költségvetéséből biztosított fizetése - tájékoztatott a holland kormány vonatkozó előterjesztését ismertetve az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál szerdán.

Az inflációs adatok ellenére a Dick Schoof miniszterelnök vezette holland kabinet nem tervez fizetésemelést a holland királyi család számára. A kormány által előterjesztett javaslat szerint a királyi család három tagjának jövőre esedékes jövedelemjuttatása néhányezer euróval elmaradva az ideitől, 2 millió 282 ezer eurót tesz ki.

A holland alkotmány és a királyi ház pénzügyi helyzetéről szóló törvény alapján jelenleg a királyi ház négy tagja jogosult állami juttatásra, köztük az uralkodó, annak házastársa, a trón várományosa és az előző uralkodó.

Jövőre Vilmos Sándor király javadalmazása 1 millió 163 ezer euró lesz, szemben az idei 1 millió 164 ezer euróval. Felesége, Maxima királynő fizetése 461 ezer euró lesz, szemben az idei 462 ezer euróval.

A korábbi uralkodó, Beatrix hercegnő pedig 658 ezer eurót kap jövőre, ugyanannyit, mint idén. A trónörökös, Amália koronahercegnő idén is beleegyezett abba, hogy nem veszi fel állami juttatását, amíg folytatja tanulmányait.

Az adómentes személyijövedelem-juttatás mellett a királyi család felsorolt tagjai rezsiköltség, valamint lovaik, autóik és kommunikációs költségek fedezésére is jogosultak.

