2025. szeptember 16. kedd Edit
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozni készül a washingtoni Fehér Ház kertjében, amint háromnapos állami látogatásra Nagy-Britanniába indul 2025. szeptember 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump érkezik az Egyesült Királyságba, Ukrajnáról is nyilatkozott

Infostart

Indulás előtt még több témában is nyilatkozott a riportereknek.

Magyar idő szerint 16 óra környékén elindult az Egyesült Királyságba, feleségével, Melania Trumppal együtt Donald Trump amerikai elnök. Az állami látogatás keretében az amerikai elnöki házaspárt III. Károly király, és Keir Starmer miniszterelnök fogadják.

A felszállás előtt Trump több témában is nyilatkozott a jelenlévő riportereknek – írta meg a Guardian. Elmondta, „nagyon jó kapcsolata van az Egyesült Királysággal, és Károly király a barátja”. Kiemelte, ez az első alkalom, hogy másodjára részesül valaki ekkora megtiszteltetésben. Úgy fogalmazott, „ők” szívesen megnéznék, lehet-e finomítani a két ország közti kereskedelmi megállapodáson. Hozzátette, „ő szívesen segítene nekik”.

Putyinnal kapcsolatban elmondta, „a tangóhoz két ember kell”. Úgy folytatta: Zelenszkij és Putyin utálják egymást, és úgy néz ki, ott kell ülnie neki is a szobában velük, mert ketten nem férnek meg egy helyen. Állítása szerint alaszkai találkozója Putyinnal sok mindent ért el. A témához hozzáfűzte később: „szereti Ukrajnát”, és „[az ország] komoly bajban van”. Az elmúlt nyolc hónapban hét háborút állított meg, mondta el. Azt is kijelentette, úgy gondolta, a legegyszerűbb ezt a háborút lett volna megállítania, hiszen ismeri Putyint – ugyanakkor nem egyszerű, mert „óriási gyűlölet van Zelenszkij és Putyin között”. „Meg fogjuk állítani a háborút” – szögezte le végül.

Azt is elmondta még, hogy Zelenszkijnek alkut kellene kötnie, és Európának abba kell hagynia az orosz olaj vásárlását. „Sokat beszélnek, de abba kell hagyniuk az orosz olaj vásárlását.” – fogalmazott.

Arra a kérdésre válaszul, hogy fokozza-e a nyomást az EU-n és a NATO-n, úgy válaszolt, hogy a probléma az esetükben az orosz olaj vásárlása. „Nem akarom, hogy orosz olajat vásároljanak, és azonnal abban kell hagyniuk. Ez velünk szemben nem tisztességes. Orosz olajat vásárolnak, és pár dolgot meg kell tennünk.” Hozzáfűzte, „ők” mindent az USA-tól vásárolnak, „szemben Biden-nel, aki 350 milliárd dollárt elajándékozott, mi pénzt keresünk”.

„Nem akarok pénzt keresni. Tudják, mit akarok? Azt, hogy az a háború befejeződjön.”

– mondta még el Donald Trump amerikai elnök.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump érkezik az Egyesült Királyságba, Ukrajnáról is nyilatkozott

oroszország

ukrajna

donald trump

egyesült királyság

