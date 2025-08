Elárasztotta a víz New Yorkot - több városban is rendkívüli állapotot hirdettek

Rendkívüli állapotot hirdettek ki New York Cityben és New Jerseyben, mivel egy erőteljes viharzóna sújtja az Egyesült Államok keleti partvidékét New Yorktól Washingtonig, heves esőzéseket és hirtelen áradásokat okozva a térségben – írja a The Guardian beszámolója nyomán az Index.

A meteorológiai előrejelzés szerint intenzív csapadék várható, akár óránként 7,5 centiméternyi esővel, elszigetelt területeken pedig összesen 12-20 centiméter is lehullhat.

New York város vezetése figyelmeztetett, hogy az özönvízszerű esőzés eláraszthatja az utcákat, a metrókat és az alagsori helyiségeket. Éppen ezért a szuterénekben lakókat külön megkérték, hogy ideiglenesen költözzenek magasabb szintekre, csütörtök délutántól péntek délutánig pedig arra kérték a lakosokat, hogy lehetőség szerint ne utazzanak.

A rendőrség szerint a Queens kerületben található Clearview gyorsforgalmi utat mindkét irányban lezárták, miután legalább két autó teljesen víz alá került. A Long Islandre közlekedő elővárosi vasút az egyik legforgalmasabb vonalán leállította a forgalmat csúcsidőben. Reading városában az utcák elöntéséről számoltak be: egy videón az látható, hogy a víz félig ellepte az egyik parkoló autót, és egy forgalmas kereszteződést teljesen járhatatlanná tett.

BREAKING: New York City is flooding. Flash flood warnings have been issued in Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, Staten Island and Long Island. pic.twitter.com/snWs28rgVx — Power to the People ☭? (@ProudSocialist) September 29, 2023

New York, New Jersey, Washington és Philadelphia repülőterein jelentős késések és járattörlések voltak az időjárás miatt.

New York állam kormányzója, Kathy Hochul szintén kihirdette a rendkívüli állapotot New York City-re és a környeező megyékre. Közleményében azt írta: „Heves esőzés és áradás várható, amely az esti közlekedést is befolyásolhatja. A munkáltatókat arra kérjük, hogy engedjék haza korábban az alkalmazottakat. Kövessék a helyi előrejelzéseket, és vigyázzanak magukra!”

Tahesha Way, New Jersey megbízott kormányzója már korábban, csütörtök délután 2 órától érvényes rendkívüli állapotot hirdetett ki az állam területére. „Délutántól heves zivatarokra számítunk, amelyek nagy mennyiségű csapadékot és károkat okozó széllökéseket hozhatnak, valamint hirtelen áradásokat is” – figyelmeztetett.

A már amúgy is telített talaj és az intenzív esőzés kombinációja jelentősen növeli a veszélyes helyzetek, például a hirtelen áradások, földcsuszamlások és kőomlások kockázatát. A hatóságok szerint különösen az esti órákban válhat veszélyessé a közlekedés, amikor a leghevesebb eső várható.