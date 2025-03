Az Európa Tanács aggodik a törökországi események miatt

Michael O'Flaherty azzal kapcsolatban adott ki közleményt, hogy tüntetések zajlanak Törökország-szerte az isztambuli főpolgármester bebörtönzése miatt. Ekrem Imamoglut, akit pártja, az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) által rendezett előválasztáson vasárnap 15 millióan támogattak szavazatukkal mint jelöltet a 2028-ban tartandó elnökválasztásra, március 19-én vették őrizetbe korrupció és terrorizmus gyanújával. A politikust vasárnap fel is függesztették hivatalából. Őrizetbe vétele óta a CHP felhívására tüntetések zajlanak a török nagyvárosokban.

Az Európa Tanács emberi jogi biztosa közleményében aggodalmát fejezte ki a tüntetőkkel szembeni "aránytalanul erőszakos" rendőri fellépések, illetve az információkhoz való hozzáférés és a közléséhez való jog széles körű korlátozásáról szóló jelentések miatt az elmúlt napok tiltakozásaival összefüggésben.

Turkish police fired tear gas on a protester wearing a whirling dervish costume and a gas mask, while he was spinning in front of a police barricade at the Imamoglu gathering in Sarachane, Istanbul. pic.twitter.com/IBBdX1AASC