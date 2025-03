Hadbíróság elé állítják a saját városukat bombázó dél-koreai pilótákat - videó

Mint arról az Infostart is beszámolt, a két KF-16-os vadászgép nyolc MK-82-es bombát dobott le egy héttel ezelőtt gyakorlatozás közben a Szöultól 40 kilométerre északra fekvő Pocsön településre. A bombák felrobbanásában 38 ember, köztük 24 civil megsebesült, és számos épület megrongálódott.

"A katonai nyomozó hatóság az első vizsgálat eredménye alapján megerősítette: a balesetben közvetlen szerepet játszott, hogy a pilóták tévesen táplálták be a célkoordinátákat" - írta a minisztérium. A vizsgálat azt is megállapította: több alkalmuk is volt arra, hogy a tévedést korrigálják.

? #SouthKorean KF-16 fighter jet mistakenly released eight MK-82 bombs over a civilian area in Pocheon, near #NorthKorean border



-8 injured (6 civilians, 2 soldiers); 2 in serious condition

-7 buildings, incl. homes & a church, destroyed

-50+ evacuated



Air Force apologizes

A pilóták ellen sérülést okozó, gondatlanságból elkövetett bűncselekmény, továbbá katonai létesítmények és egy templom megrongálása miatt emeltek vádat. Felfüggesztették őket a szolgálat alól, és felülvizsgálják repülési engedélyüket. A baleset miatt a légierő két egységének parancsnokát is leváltották.

A légierő főparancsnoka bocsánatot kért a balesetért, és ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálják a bevetési eljárásokat a hasonló incidensek elkerülésére.