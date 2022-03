Mariupolnál előrenyomultak az oroszok – percről percre a háborúról

2022.03.25. 07:20

Az ukrán hadsereg is ért el sikereket

Mariupolnál előrehaladást értek el az orosz erők - közölte az Institute for the Study of War nevű, független amerikai intézet. A város központi területére csütörtökön léptek be az orosz csapatok.

Az intézet szerint az orosz erők folytatták Harkiv ágyúzását, csapást mértek egy humanitárius segélyszállítmányozó pontra is, ahol hatan meghaltak és 15-en megsebesültek, valamint számos kisebb előretörést értek el Donyeck és Luhanszk régiókban.

Ukrajna viszont sikeresen megtámadta az orosz hajókat a megszállt Berdjanszk kikötőben. Emellett orosz csapatokat kényszerítettek védekezésre Kijevtől északnyugatra, és megakadályozták, hogy Oroszország bekerítse a Csernyihiv régiót. (BBC)