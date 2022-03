Kijev: Szijjártó Péter úgy beszél, mint az orosz hivatalnokok

Szijjártó Péter közösségi oldalán reagált Volodimir Zelenszkij csütörtök esti beszédére, amelyben az ukrán elnök kiállást várt Magyarországtól, és egyenes beszédet, hogy melyik oldalon is állnak ebben az háborúban.

Szijjártó Péter azt írta, hogy a magyar kormány nem engedi, hogy Ukrajnának fegyvereket szállítsanak Magyarországon keresztül.

A külügyminiszter azt is mondta, meg „fogjuk akadályozni, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát. Hangsúlyozta: az Oroszországból származó földgáz- és kőolajszállítás leállítása hazánk energiaellátását lehetetlenítené el, egyúttal a rezsiköltségek drasztikus emelkedésével járna. Ezért a magyar kormány továbbra sem támogatja a szankciók kiterjesztését az energiaszállításokra.

Az ukrán külügy szóvivője, Oleg Nikolenko már reagált is Szijjártó szavaira.

Szerinte

ezt a narratívát „már hallottuk, különösen orosz tisztviselőktől. Reméljük, hogy Magyarország mint szomszédos állam felülvizsgálja álláspontját a közös európai béke érdekében.”

Hozzátette: nemcsak az ukrán nép érdekeiről és biztonságáról van szó, hanem azokról az alapelvekről is, amelyeken Európa, különösen a magyar társadalom alapul – idézi a 24.hu a szavait.

Mint írják:

ez nem Ukrajna háborúja. Ez Oroszország háborúja az egész demokratikus világ ellen.

Az, hogy egyik kezünkkel Ukrajnát támogatjuk, a másikkal pedig az orosz agressziós gépezetet finanszírozzuk, azaz olajat és gázt vásárolunk, valójában több teret adunk Oroszországnak a lépésre és a gyilkolásra.

Szijjártó Péter a következő reakciót tette Facebook-oldalán: „Szerintem a stílusról most ne beszéljünk. Nem mintha ne lenne véleményem az ilyen típusú személyeskedésről, de mivel az elnök úrnak az országa háborúban áll, ezért a stílust és a személyeskedést most tegyük félre. Én elfogadom azt, hogy Ukrajna elnökének most Ukrajna és az ukrán emberek biztonsága az első, de nekünk, azoknak, akik a magyar kormányban dolgozunk,

nekünk Magyarország és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb.

És, hogyha mi engednénk fegyverek átszállítását Magyarországon, hogyha fegyvert szállítanánk, hogyha katonákat küldenénk Ukrajnába, akkor azzal belesodornánk Magyarországot a háborúba. Elképesztő biztonsági kockázatot jelentenének ezek a döntések. Értem én azt, hogy az ukránok ezt várják el tőlünk, értem én azt, hogy a magyar ellenzék is ezt erőlteti, de a katonák küldése, a fegyverek küldése és a fegyverszállítmányok átengedése is rendkívüli biztonsági kockázattal jár. Magyarország belesodródását rizikózná a háborúba, márpedig ebből a háborúból nekünk ki kell maradnunk. Ezért ehhez a döntésünkhöz, ezekhez a döntéseinkhez természetesen ragaszkodunk, akárki akármit mond, akárki akárhogyan személyeskedik vagy akárhogyan is támadnak minket kívülről vagy Magyarországon belülről.”

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter