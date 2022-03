Ungváron létesít diplomáciai képviseletet a cseh és a szlovák külügy is

Csehország március 16-tól a lengyelországi Przemyślben és a szlovákiai Kassán működtet egy-egy konzulátust. A kassai konzulátus munkatársai hetente néhány alkalommal átmennek Ungvárra, ahol fogadják az ügyfeleket. A csehek most megfelelő épületet keresnek Ungváron, ahol a közeljövőben tartósan megnyithatnák diplomáciai képviseletüket. Az ungvári cseh konzulátus megerősített személyzettel dolgozna, s rövid időn belül Radek Matula Csehország ukrajnai nagykövete is csatlakozna hozzájuk. Az ungvári képviselet kiemelten foglalkozna az ukrajnai menekültek ügyeivel, illetve segítséget nyújtana az Ukrajnában működő cseh szervezeteknek és állampolgároknak.

Petr Fiala cseh kormányfő bejelentette, hogy az ukrán menekültek száma Csehországban már meghaladja a 300 ezret. Közülük mintegy 220 ezren már megkapták azt a speciális vízumot is, amely ideiglenes tartózkodásra jogosít fel az országban. Az ukrán menekültek pénzbeli segélyt, szállást és ellátást kapnak a cseh államtól, s azonnal munkát vállalhatnak.

Kijevből Ungvárra helyezte át ukrajnai nagykövetségét a szlovák külügyminisztérium is. A helyettes szlovák nagykövet már ott dolgozik, csütörtökön érkezett meg Ungvárra. „Ezzel a lépéssel Szlovákia meg akarja mutatni, hogy továbbra is jelen van Ukrajnában, és a hivatal Ungváron fog működni, ugyanazzal a személyzettel, amelyet Kijevből evakuáltak” – tájékoztatott Ivan Korčok szlovák külügyminiszter. A diplomáciai vezető azt is elmondta, Szlovákia az Európai Unió azon országai közé tartozik, melyek azt szorgalmazzák és azért lobbiznak, hogy Ukrajna mielőbb megkapja az uniós tagjelölti státuszt.

Az Ukrajnában dúló háború elől Szlovákiába menekülők közül már mintegy 50 ezren kértek ideiglenes menedéket. Az egy hónapja tartó háború óta 265 ezer ember lépte át Ukrajna felől a szlovák–ukrán határt. A határ menti településeken már szinte minden szálláshely megtelt. Ideiglenes megoldást a menekültek elhelyezésére az a sátortábor jelenthet, melyet olasz önkéntesek adományoztak Szlovákiának. A 25 sátorból álló sátorváros 250 személynek nyújt ideiglenes szálláshelyet. A sátorvárost olasz önkéntesek építették fel négy nap alatt. „Az ilyen típusú sátortáborokat környezeti katasztrófák, illetve más krízishelyzetek esetén szoktunk felállítani Olaszországban, de szükség esetén akár a világ más pontján is” – tájékoztatott az egyik olasz önkéntes.

Az olaszok nyújtotta felszerelés azt követően is Szlovákiában marad, ha már nem lesz rá szükség. Eduard Heger kormányfő elmondta, szeretné alkalmazni a polgári védelem olasz modelljét. „Ezek az emberek a saját munkájukkal felhagyva idejöttek hozzánk szolgálatot teljesíteni. Professzionális módon szerveződnek, tagjaikat mégis önkéntesek alkotják. Ez egy olyan modell, melynek létrejöttét szívesen látnánk Szlovákiában is” – nyilatkozott elismerően a szlovák miniszterelnök.

