Amerikai önkéntesek érkeztek harcolni Ukrajnába – videók

Két videoklip jelent meg a Twitteren, amelyen amerikai harcosok szerepelnek: az egyikben egy amerikai harci felszerelésben pózol egy szerinte orosz tank kiégett maradványai előtt – írja a Guardian alapján a hvg.hu.

A másik videóban egy katona beszél amerikai akcentussal, a filmen katonák egy különítménye látható, akik egy út melletti falnál húzódnak meg, egy faluban, amelyet a narrátor állítása szerint visszafoglaltak az oroszoktól.

Az első videót James Vasquez, az amerikai hadsereg veteránja és connecticuti építési vállalkozó tette közzé, aki Twitter-bejegyzése szerint március 15-én érkezett Lengyelországba, majd másnap átkelt Ukrajnába, és több megfigyelő drónt hozott magával. Március 18-án Lvivből a frontra küldték.

Beszámolt arról is, hogy miközben Ukrajnában járőrözik, számos ellenőrzőponton kell keresztülmennie, és mindenhol megmutatja az útlevelét. „Megdöbbentek, amikor az ellenőrzőpontokon amerikai útlevelet láttak – mondta. – Egyenesen átengednek, mert azt gondolják, hogy fantasztikus, hogy egy amerikai katona itt van, és mellettünk harcol.”

This village has been Russian occupied for a month, they terrorized the people and took their food. Today we entered, took out 7 tanks and countless Russians thus liberating these people pic.twitter.com/0Fm3qHdepB