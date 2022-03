Novák Katalin: Magyarország szíve most a magyar-ukrán határnál dobog

Hosszú interjút adott péntek reggel a Kossuth rádióban Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök.

"Mindannyiunk életét meghatározza ez a háborús helyzet, de abban bízom, hogy legalább a vírusjárvány dandárja mögöttünk van. Kicsit már úgy éreztük, hogy mögöttünk vannak a legnehezebb hétköznapok, megsirattuk a veszteségeinket, amikor kialakult ez a helyzet. Nincs is talán olyan ember, aki ne gondolna arra, mi történik most Ukrajnában" - mondta Novák Katalin, aki az elmúlt négy napban "határszemlét" tartott.

Úgy érzi, az ország vezetőinek az a dolguk, hogy ott legyenek, ahol helyzet van, 12 településre tudott eljutni; tolmácsolta a segélyszervezeteknek "a magyar emberek szeretetét".

"Magyarország szíve most ott dobog ebben a térségben.

Oda most óriási mennyiségű menekült érkezik, akiket nem csak mosollyal, szeretettel fogadnak, de biztonság van, és nem dobálnak el szemetet sem,

azzal együtt, hogy fáradnak már ők is, és nem tudni, milyen hosszú időszak áll előttünk" - fejtegette Novák Katalin.

Az egy hónappal ezelőtt indult háború szerinte mindenkit váratlanul ért, de mostanra a helyben lévő hat karitatív szervezet felosztotta maga között a karitatív pontokat és a településeket a Karitatív Tanács segítségével.

Beszámolt róla, a segítségpontok éjjel-nappal nyitva vannak, sok helyi önkéntes a munkája után áll helyt, és szeretetet, jó szót, hálát kap vissza a menekültektől.

Novák Katalin korábban a Református Szeretetszolgálat szervezésében is járt a határon, illetve Kárpátalján is.

"Alapvetően szétszakított családokkal találkozunk, sokszor a családfő már valahol külföldön dolgozik, de vannak családok, amelyek a menekülés miatt épp most szakad szét" - utalt arra, hogy a férfiak most nem hagyhatják el az országot.

Novák Katalin úgy látja,

"nekünk két hadseregünk van",

az egyik a fegyveres erők, a másik pedig a menekülteket segítő számos ember, egészségügyi dolgozó, gyerekeket foglalkoztató munkás és mások.

Beszámolt arról is, hogy egy kárpátaljai magyar édesanya - akivel ő is találkozott - várandóssága 38. hetében indult Magyarországra, és Nyíregyházán egészséges fiúgyermeknek adott életet, "Zente azóta is egészséges".

Novák Katalin az ellenzék tevékenységére irányuló kérdésre úgy reagált, "rémhírterjesztésre most abszolút nincs szükség", a segítségre szoruló emberek mellé most oda kell állni.

A 1357-es adományvonalra - mint ismertette - már 800 millió forintnyi segítség érkezett, "sok esetben a bibliai öregasszony 2 fillérjéről van szó", mondta a mindenfelől érkező felajánlásról.

"Mindenki teszi a dolgát, mindenki segíteni igyekszik" - tette hozzá.

Gyermekvédelem, államfői szerep

Úgy látja, a koronavírus-járvány és a háború most eltakarja azokat a veszélyeket, amelyek "azért ott vannak"; hangsúlyozta, április 3-án lesz egy országos népszavazás "a gyermekek védelmében", a gyermekek szexuális nevelése szerinte továbbra is a szülők feladata kell, hogy maradjon megítélése szerint.

"Édesanyaként azt tudom mondani, hogy a gyermekek szellemi-lelki-érzelmi biztonságát garantálni tudjuk. Személyesen ezt fontos és elvitathatatlan jognak tartom. A hétköznapokban is úgy tapasztalom, hogy a gyermekeket nehéz megvédeni a veszélytől" - ecsetelte Novák Katalin.

Arról, hogy először lesz nő a köztársasági elnök, azt mondta:

"A napokban is rengeteg felelős nővel találkoztam, azt láttam, hogy számítanak rám, és férfiak is, érzem ennek a felelősségét.

Szeretnék minden magyar nőnek és magyar férfinak méltó köztársasági elnöke lenni"

- hangoztatta Novák Katalin.

A külügyben szerzett tapasztalatait is igyekszik majd hasznosítani új munkája során, a külföldi partnerekkel való tárgyalások során "ez a tapasztalat azért hasznos lesz".

Áder János leköszönő államfő és felesége sok jótanáccsal látta el, sokat beszélgettek, pénteken is fognak találkozni.

"Minden köztársasági elnöki ciklus más, még ugyanazé az emberé is, sok tapasztalatot gyűjt egy ember öt év alatt is. Május 10-én kezdődő ciklusomnak is lesz valamilyen arcéle" - zárta szavait Novák Katalin megválasztott államfő.

Nyitókép: Novák Katain/Facebook