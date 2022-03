Pletser Tamás: ha az oroszok rubelelszámolást akarnak, technikai csőd várhat a Gazpromra is

Oroszország megszegi a hosszú távú gázszerződéseket azzal, ha az euró-dollár elszámolásról rubelre áll át a földgázszállításokért – mondta Pletser Tamás. Az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzője szerint Moszkva lépése kétélű fegyver, mert az orosz cégeknél technikai csőd állhat be a dollár hiánya miatt, és erősítheti a gázt vásárló országok leválását az orosz energiáról.

"Ennek az új rendszernek a bevezetésére Putyin elnök is egy hetet adott, tehát nem azonnali hatállyal lépett életbe, mindenesetre kérdés, hogy fog ez működni. Egyértelműen a hosszú távú szerződések megszegéséről van szó, hisz Európában euró- vagy dollárelszámolás van, tehát a szerződéseket az orosz fél így felrúgja" – mondta Pletser Tamás.

Ha a felek megegyeznek a rubelelszámolásban, szerint gondok lesznek akkor is, mert a nem szankcionált orosz bankokhoz fordulhatnának az európai vásárlók azzal a kéréssel, hogy a dollárt vagy az eurót váltsák át rubelre; ez vagy a piacon, vagy a jegybanknál tehető meg. Mivel

a piac nagy volumenekre aligha képes, valószínűleg a jegybankhoz kell fordulni, amit viszont jelenleg szankcionál az Európai Unió és az Egyesült Államok,

lényegében az orosz jegybank nem nyúlhat dollár- és eurószámláihoz.

Ehhez tehát a nemzetközi közösségnek fel kellene oldania a szankciókat. Ha nem teszi meg, akkor viszont további kérdés, hogy hogyan lehet orosz földgázhoz jutni. Ez viszont Pletser Tamás szerint valójában két kérdés: szállít-e gázt Oroszország és el lehet-e számolni?

"Ha az oroszok a tervhez ragaszkodnak, akkor nem lehet elszámolni, de ettől függetlenül lehetséges, hogy az oroszok továbbra is szállítanak gázt, csak az elszámolás nehezül el" – vetette fel.

A pénzbeni fizetés helyett szóba jöhet a cserekereskedelem mint áthidaló megoldás, volt is már ilyenre példa a 2015-ös iráni szankciók idején, illetve Törökország is aranyban kereskedett Iránnal a 2010-es évek elején, így fizettek az olajért, de Pletser Tamás figyelmeztetett, Oroszország most kifejezetten rubelelszámolást szeretne. Hogy mindez az orosz energiáról való leválás felé vezet-e, arról azt mondta, "valószínűleg igen".

"Az orosz üzenet azt sugallja, hogy az ország nem akar a szerződéseinek megfelelni. Így viszont az orosz cégek nem fognak dollárhoz sem jutni, így a dollárhiteleket sem tudják kifizetni, rövid távon ez technikai csődöt jelent a Gazpromnak és a többi cégnek" – mondta a szakértő.

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij