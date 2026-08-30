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Zinc material, raw / Nyers cink egy ember kezében.
Nyitókép: bagi1998/Getty Images

Az egekbe szökött egy fontos nyersanyag ára, számos szektornak fájhat a feje

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A cink fontos nyersanyag nem csak a fémipar, hanem több egyéb terület, így az építőipar, az autógyártás, sőt, számos fogyasztási cikk előállítója számára is. Az európai tartalék, úgy tűnik, megcsappant, mialatt Kína alaposan bespájzolt belőle.

A cink ára tonnánként 3900 dollár fölé emelkedett, ezzel 2022 májusa óta a legmagasabb szintjét érte el, miután a nagy bányászati műveletek fennakadásai és logisztikai korlátok tovább erősítették a kínálati aggodalmakat – írja a Trading Economics adatai alapján a Portfolio.

A brit HSBC úgy kalkulál, hogy idén csökken a globális cinkbányászat termelése, miközben a bányáknál és kohóknál jelentkező zavarok továbbra is kínálati hiányt tarthatnak fenn. Ezalatt a Londoni Fémtőzsdén nyilvántartott készletek meredeken visszaestek, és a fizikai kínálat a Kínán kívüli fontos piacokon különösen szűkös maradt.

Keresleti oldalról az európai és amerikai feldolgozóipari aktivitás mérsékelt javulás jeleit mutatja. Kínában ugyanakkor jelentősen emelkedtek a készletek, ami látványos eltérést jelez a világ legnagyobb cinkfogyasztója és más régiók között.

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Kezdőlap    Gazdaság    Az egekbe szökött egy fontos nyersanyag ára, számos szektornak fájhat a feje

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