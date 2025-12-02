Paks II: már a szerelőbetont öntik a hivatalos első betonöntés előtt

A miniszterhelyettes először is kiemelte, hogy mára elhárult minden olyan politikai, jogi, engedélyezési, pénzügyi és technikai akadály, amely hosszú ideig hátráltatta a projekt előrehaladását az utóbbi éveket meghatározó geopolitikai szembenállás és szankciók közepette.

„Ez ma már mind a múlté, sikerült a projektet egyenesbe tennünk, és innen nincsen visszaút. Február 5-én megtörténik a döntő mozzanat, az első beton öntése, ami visszafordíthatatlanná teszi ezt a beruházást fizikai értelemben is” – közölte.

Majd arról is beszámolt, hogy ezen döntő momentum előkészítése zajlik most Pakson,

az úgynevezett szerelőbeton réteget öntik, hogy egyenletes, tiszta, egységes felület jöjjön létre a további építkezésre.

„Mert februárban megindul az atomerőmű alapozása. Innentől kezdve nincs visszaút, ez az erőmű meg fog épülni az ütemtervnek és kötelezettségeinknek megfelelően” – erősítette meg.

Magyar Levente emlékeztetett, hogy a nemzetközi környezet finoman szólva sem kedvezett az orosz-nyugati együttműködésnek az utóbbi években. Márpedig – mint rámutatott – valódi nemzetközi projektről van szó, amelyben az orosz fővállalkozó mellett amerikai, francia, német, sőt ausztrál cégek is részt vesznek.

„Magyarországon nagy mennyiségben, biztonságosan, klímasemleges módon, olcsón energiát előállítani atomerőművel lehet” – hangsúlyozta.

„Ezért döntött Magyarország úgy, hogy több mint megduplázza az atomerőműve kapacitását, és ennek a folyamatnak érkeztünk most egy olyan időszakába, ami elhozza a látványos munkáknak a felpörgését, és ami mindenkit meggyőzhet arról, hogy időre el fog készülni Magyarország valaha volt legnagyobb beruházása” – összegzett.