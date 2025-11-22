Visszatért a kamatverseny: egyes lekötésekért már 6–8 százalék körüli kamatot kínálnak a bankok

Az év vége rendszerint az az időszak, amikor sok háztartás plusz bevételhez jut – bónuszok, prémiumok és 13. havi juttatások formájában. Emellett egyre többen vannak, akik a lakásvásárlásra félretett pénzt ideiglenesen szeretnék biztonságban tudni, amíg nem találnak megfelelő ingatlant. Számukra a lekötött bankbetét most különösen vonzó alternatíva lehet: rövid távon is évi 6–7 százalékos, gyakorlatilag kockázatmentes hozam érhető el, miközben a megtakarítás elérhető marad – mondta el a money.hu elemzője.

A jelenlegi kamatemelési hullám ezért kedvező lehetőség azoknak, akik átmenetileg parkoltatnák a pénzüket, de elkerülnék a piaci kockázatokat. A money.hu gyűjtése alapján a legmagasabb kamatok jelenleg az alábbi lekötéseknél érhetők el:

A Gránit KamatMax és az MBH Tripla betét 6 hónapos futamidővel 6,5 százalékos kamatot kínál.

A MagNet Prizma betét 3 hónapos lekötésre akár 7 százalékos éves kamatot ad.

A Polgári Bank „Akciós Fix kamatozású betétje” szintén 7 százalékot fizet 2 hónapos időszakra, ha a pénz új forrásból érkezik.

A Cofidis (a korábbi Cetelem) egyéves lekötésre 5,5 százalékos EBKM érhető el, ami rövidebb távon is versenyképes alternatívának számít.

Az OTP Banknál akciós kamatozású lekötés azoknak érhető el, akik lakossági Bázis számlával és ahhoz tartozó Prémium Next szolgáltatással rendelkeznek; itt 6 hónapos lekötésnél 6 százalékos az EBKM.

A money.hu számításai azt mutatják, hogy egymillió forint egyéves lekötése esetén – a kamatadó, a szocho és a számlavezetési díjak levonása után – jelentősek a különbségek a bankok ajánlatai között: a Cofidis 5,5 százalékos betéte 39.600 forintos éves hozamot biztosít, míg a leggyengébben teljesítő, 2,5 százalékos Polgári „Fenntartható Plusz betét” csupán 10.100 forinttal gyarapítja a megtakarítást. A bankok közötti eltérés így akár négyszeres hozamkülönbséget is eredményezhet.

A magasabb kamatszintek jellemzően az új forrásból érkező összegekre, illetve a digitális csatornán keresztül leköthető konstrukciókra vonatkoznak. A Gránit Hozampáros betét vagy a K&H Mix megtakarítás már akár 8 százalékos kamatot is kínálhat, ám ezek befektetési jeggyel kombinált, így nagyobb kockázatot hordozó megoldások. Aki a hagyományos, fix kamatozású betéteket részesítené előnyben, annak érdemes alaposan áttanulmányozni a feltételeket: sok banknál minimumösszeghez, új forrás bevonásához vagy prémium számlacsomaghoz kötik az akciós kamatokat.

A kockázatmentes megtakarítások között a 6–7 százalékos éves kamat jelenleg kiemelkedőnek számít. Fontos azonban, hogy lekötés előtt összevessük az ajánlatokat és a feltételeket – nem biztos, hogy a saját bankunknál érhető el a legjobb konstrukció. Sok pénzintézet még mindig 0,1 százalék alatti kamatot kínál, vagyis gyakorlatilag semmit nem fizet a lekötésért, és a kedvezőbb ajánlatok között is nagy a kamatkülönbség. Aki a legtöbbet szeretné kihozni a megtakarításából, annak érdemes számításba vennie a Tartós Befektetési Számlát (TBSZ), amellyel bizonyos betéteknél elkerülhető mind a kamatadó, mind a szocho – tudhatjuk meg a money.hu cikkéből