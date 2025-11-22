Visszatért a kamatverseny: egyes lekötésekért már 6–8 százalék körüli kamatot kínálnak a bankok

Az év vége rendszerint az az időszak, amikor sok háztartás plusz bevételhez jut – bónuszok, prémiumok és 13. havi juttatások formájában. Emellett egyre többen vannak, akik a lakásvásárlásra félretett pénzt ideiglenesen szeretnék biztonságban tudni, amíg nem találnak megfelelő ingatlant. Számukra a lekötött bankbetét most különösen vonzó alternatíva lehet: rövid távon is évi 6–7 százalékos, gyakorlatilag kockázatmentes hozam érhető el, miközben a megtakarítás elérhető marad – mondta el a money.hu elemzője.
A jelenlegi kamatemelési hullám ezért kedvező lehetőség azoknak, akik átmenetileg parkoltatnák a pénzüket, de elkerülnék a piaci kockázatokat. A money.hu gyűjtése alapján a legmagasabb kamatok jelenleg az alábbi lekötéseknél érhetők el:
- A Gránit KamatMax és az MBH Tripla betét 6 hónapos futamidővel 6,5 százalékos kamatot kínál.
- A MagNet Prizma betét 3 hónapos lekötésre akár 7 százalékos éves kamatot ad.
- A Polgári Bank „Akciós Fix kamatozású betétje” szintén 7 százalékot fizet 2 hónapos időszakra, ha a pénz új forrásból érkezik.
- A Cofidis (a korábbi Cetelem) egyéves lekötésre 5,5 százalékos EBKM érhető el, ami rövidebb távon is versenyképes alternatívának számít.
- Az OTP Banknál akciós kamatozású lekötés azoknak érhető el, akik lakossági Bázis számlával és ahhoz tartozó Prémium Next szolgáltatással rendelkeznek; itt 6 hónapos lekötésnél 6 százalékos az EBKM.
A money.hu számításai azt mutatják, hogy egymillió forint egyéves lekötése esetén – a kamatadó, a szocho és a számlavezetési díjak levonása után – jelentősek a különbségek a bankok ajánlatai között: a Cofidis 5,5 százalékos betéte 39.600 forintos éves hozamot biztosít, míg a leggyengébben teljesítő, 2,5 százalékos Polgári „Fenntartható Plusz betét” csupán 10.100 forinttal gyarapítja a megtakarítást. A bankok közötti eltérés így akár négyszeres hozamkülönbséget is eredményezhet.
A magasabb kamatszintek jellemzően az új forrásból érkező összegekre, illetve a digitális csatornán keresztül leköthető konstrukciókra vonatkoznak. A Gránit Hozampáros betét vagy a K&H Mix megtakarítás már akár 8 százalékos kamatot is kínálhat, ám ezek befektetési jeggyel kombinált, így nagyobb kockázatot hordozó megoldások. Aki a hagyományos, fix kamatozású betéteket részesítené előnyben, annak érdemes alaposan áttanulmányozni a feltételeket: sok banknál minimumösszeghez, új forrás bevonásához vagy prémium számlacsomaghoz kötik az akciós kamatokat.
A kockázatmentes megtakarítások között a 6–7 százalékos éves kamat jelenleg kiemelkedőnek számít. Fontos azonban, hogy lekötés előtt összevessük az ajánlatokat és a feltételeket – nem biztos, hogy a saját bankunknál érhető el a legjobb konstrukció. Sok pénzintézet még mindig 0,1 százalék alatti kamatot kínál, vagyis gyakorlatilag semmit nem fizet a lekötésért, és a kedvezőbb ajánlatok között is nagy a kamatkülönbség. Aki a legtöbbet szeretné kihozni a megtakarításából, annak érdemes számításba vennie a Tartós Befektetési Számlát (TBSZ), amellyel bizonyos betéteknél elkerülhető mind a kamatadó, mind a szocho – tudhatjuk meg a money.hu cikkéből