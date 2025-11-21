ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Ha ilyen mobilja van, van egy rossz hírünk!

Infostart

A dél-koreai cég bejelentette, hogy négy készülék már soha nem frissül többet.

A Sammobile beszámolójára hivatkozva a 24.hu azt írja, hogy a Galaxy A03s, a Galaxy A52s, a Galaxy F42 5G és Galaxy M32 5G támogatása is véget ért, így egyik készülék sem kap már biztonsági javításokat a jövőben. Android frissítések terén egyébként már jóval hamarabb véget ért ezeknek a mobiloknak a támogatása.

Az említett készülékeket 2021 augusztusában és szeptemberében dobta piacra a Samsung, és az alap ígéret négy évig tartó biztonsági frissítésről szólt, amit tartottak is. A biztonsági frissítések vége természetesen nem jelenti azt, hogy használhatatlanná válnak a mobilok, de biztonsági javítások híján egyre kockázatosabb lesz a használatuk.

Gazdaság    Ha ilyen mobilja van, van egy rossz hírünk!

samsung

mobiltelefon

samsung galaxy

