Ha ilyen mobilja van, van egy rossz hírünk!

A Sammobile beszámolójára hivatkozva a 24.hu azt írja, hogy a Galaxy A03s, a Galaxy A52s, a Galaxy F42 5G és Galaxy M32 5G támogatása is véget ért, így egyik készülék sem kap már biztonsági javításokat a jövőben. Android frissítések terén egyébként már jóval hamarabb véget ért ezeknek a mobiloknak a támogatása.

Az említett készülékeket 2021 augusztusában és szeptemberében dobta piacra a Samsung, és az alap ígéret négy évig tartó biztonsági frissítésről szólt, amit tartottak is. A biztonsági frissítések vége természetesen nem jelenti azt, hogy használhatatlanná válnak a mobilok, de biztonsági javítások híján egyre kockázatosabb lesz a használatuk.