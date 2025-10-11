Panyi Miklós: új lehetőségek a fix 3 százalékos hitelprogramban

Panyi Miklós közölte, ezek közé tartozik az, hogy a jövőben a szülők és a házastársak mellett már a testvérek is bevonhatóak lesznek adóstársként a hitelügyletbe.

Hozzátette, a másik ilyen fontos döntés is a testvérekkel kapcsolatos, mert gyakori élethelyzet az, amikor a testvérek közösen öröklik a családi ingatlant. Azt mondta, ilyen esetekben is szeretnének segíteni és a jövőben lehetőséget adnak arra, hogy a testvér tulajdoni hányadát a fix 3 százalékos hitelprogrammal megvásárolhassák.

Az államtitkár kiemelte, az önkormányzati bérlakásokban élőknek is segítenek, ezt maguk az önkormányzatok kérték. Rámutatott, itt szükséges a szabályok változtatása is, mert az Otthon Start programban legfeljebb 20 százalékot térhet el a vételár a valós piaci értéktől.

"Nagyon sok önkormányzati bérlakásban élő viszont sok évtizede él ezekben a lakásokban, ezért az önkormányzat számukra kedvezményt biztosít a vételárból, ami sok esetben magasabb, mint a 20 százalékos kedvezmény" - mutatott rá Panyi Miklós, hozzátéve, hogy jogszabálymódosítások révén a lakók élhetnek az önkormányzatok adta kedvezményekkel és a hitelprogram adta lehetőségekkel is.

Úgy fogalmazott, ennek köszönhetően az Otthon Start hitelprogram nem csak az albérletből, hanem az önkormányzati bérlakásokból is segíti az otthonhoz jutást.

A videó zárásaként arra biztatta az új kedvezményezetteket, hogy ők is éljenek a fix 3 százalékos hitelprogram által nyújtott lehetőségekkel.