ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Panyi Miklós: új lehetőségek a fix 3 százalékos hitelprogramban

Infostart / MTI

Új lehetőségek nyíltak a fix 3 százalékos hitelprogramban - mondta a kormány közösségi oldalán szombaton megjelent videójában a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára azzal kapcsolatban, hogy a héten több olyan fontos kormánydöntés született, amely nagymértékben bővíti a lehetőségeket az Otthon Start hitelprogram keretében.

Panyi Miklós közölte, ezek közé tartozik az, hogy a jövőben a szülők és a házastársak mellett már a testvérek is bevonhatóak lesznek adóstársként a hitelügyletbe.

Hozzátette, a másik ilyen fontos döntés is a testvérekkel kapcsolatos, mert gyakori élethelyzet az, amikor a testvérek közösen öröklik a családi ingatlant. Azt mondta, ilyen esetekben is szeretnének segíteni és a jövőben lehetőséget adnak arra, hogy a testvér tulajdoni hányadát a fix 3 százalékos hitelprogrammal megvásárolhassák.

Az államtitkár kiemelte, az önkormányzati bérlakásokban élőknek is segítenek, ezt maguk az önkormányzatok kérték. Rámutatott, itt szükséges a szabályok változtatása is, mert az Otthon Start programban legfeljebb 20 százalékot térhet el a vételár a valós piaci értéktől.

"Nagyon sok önkormányzati bérlakásban élő viszont sok évtizede él ezekben a lakásokban, ezért az önkormányzat számukra kedvezményt biztosít a vételárból, ami sok esetben magasabb, mint a 20 százalékos kedvezmény" - mutatott rá Panyi Miklós, hozzátéve, hogy jogszabálymódosítások révén a lakók élhetnek az önkormányzatok adta kedvezményekkel és a hitelprogram adta lehetőségekkel is.

Úgy fogalmazott, ennek köszönhetően az Otthon Start hitelprogram nem csak az albérletből, hanem az önkormányzati bérlakásokból is segíti az otthonhoz jutást.

A videó zárásaként arra biztatta az új kedvezményezetteket, hogy ők is éljenek a fix 3 százalékos hitelprogram által nyújtott lehetőségekkel.

Kezdőlap    Gazdaság    Panyi Miklós: új lehetőségek a fix 3 százalékos hitelprogramban

panyi miklós

otthon start program

fix 3 százalékos hitel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: drasztikusan megugrik az extrém hőségnapok száma a világvárosokban

Szakértő: drasztikusan megugrik az extrém hőségnapok száma a világvárosokban
Negyedével nőtt az extrém hőségnapok száma a világvárosokban az elmúlt 30 évben – derült ki Nemzetközi Környezetvédelmi és Fejlesztési Intézet legfrissebb jelentéséből. Szabó Péter, az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza az InfoRádióban azt mondta, hogy kibocsátáscsökkentés nélkül az elmúlt évtizedek tendenciája folytatódhat, és a forró napok száma a sokszorosára emelkedhet.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez így nem mehet tovább: új növekedési motor kell Magyarországnak

Ez így nem mehet tovább: új növekedési motor kell Magyarországnak

Mostanra a magyar foglalkoztatás szinte minden területen elérte a nyugat-európai átlagot, ami azt jelenti, hogy nincsenek további jelentős munkaerőtartalékok – mutat rá friss elemzésében az ING Bank. A szakértők szerint néhány százezer dolgozót még be lehetne vonzani, hosszabb távon azonban az egész közép-kelet-európai régiónak új növekedési modellt kellene találnia, mert az eddigi gyakorlat nem folytatódhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein

Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein

A brunch ma már nem pusztán étkezés, hanem városi rituálé, gasztronómiai élmény és közösségi program

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas gathering hostages 'now', says Trump, as Palestinians return to rubble in northern Gaza

Hamas gathering hostages 'now', says Trump, as Palestinians return to rubble in northern Gaza

As part of the first phase of the Gaza deal Trump brokered, Hamas has until 12:00 local time (09:00 GMT) on Monday to release all Israeli hostages.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 11. 08:00
Számok - Ha eddig tényleg nem lettek volna elég durvák az ingatlanárak, most majd megnézhetjük
2025. október 11. 07:30
Újabb fordulat a devizahitelek ügyében – fontos bírósági ítélet született
×
×
×
×