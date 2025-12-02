Gépkarabélyt loptak egy budapesti szállodából – videó is készült az esetről

Klipforgatásra készülő stábtól loptak el november 11-én egy hatástalanított AK–47-es gépkarabélyt egy budapesti hotelből – írja a rendőrség beszámolója nyomán az Index. A BRFK még egy videofelvételt is megosztott a lopásról.

A hatóság azt írta, a tolvaj „új jelenetet iktatott be” a forgatókönyvbe, amikor elemelte a felszerelések közül a fegyvert, amíg azt pár percre őrizetlenül hagyták. Mire a stábtagok visszaértek, a kellékfegyvernek nyoma veszett.

A munkások azonnal rohantak a recepcióra, a kiérkező rendőrök pedig felvételek alapján megtalálták, hogy a tolvaj melyik szobából lépett ki, illetve hogyan rejtette kabátja alá a fegyvert.

A nyomozók hamar összerakták az esetet, majd rövid időn belül beazonosították és tartózkodási helyén elfogták a 46 éves férfit. T. Ferenc gyanúsított a kihallgatáson meglepően egyszerű magyarázatot adott tettére: „A szándékom az volt, hogy hazaviszem és kiakasztom a falra.”

A hatástalanított AK-t lefoglalták és visszajuttatták a stábnak.

A lopás pillanatáról készült videót itt tekintheti meg: