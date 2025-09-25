Horror a Csepeli Kenyérgyár elhagyatott zugában

A vádirat lényege szerint egy 22 éves férfi 2022 decemberében, online videójátékozás közben ismerkedett meg egy – akkor – 21 éves férfival, a sértettel, akivel egy idő után alkalmanként, személyesen is találkozott. A két férfi között később pénzügyi, elszámolási vita keletkezett, amelyet a vádlott úgy akart rendezni, hogy elhatározta, hogy egy elhagyott területre csalja, és késsel megfenyegeti a sértettet. Ennek érdekében megkérte egy 27 éves barátját, hogy autóval vigye őt és a sértettet a helyszínre. Barátjának beszámolt arról, hogy anyagiak rendezése a találkozó célja, a tervezett fenyegetésről azonban nem szólt neki. Ennek megfelelően a vádlottak – a 27 éves terhelt által vezetett gépkocsival – 2023. július 20-án, késő este felvették a sértettet, majd a XXI. kerületbe, a volt Csepeli Kenyérgyár közelébe mentek.

Ezután a barát a kocsiban maradt, miközben a 22 éves férfi és a sértett a hiányos kerítésen keresztül bemásztak a volt Csepeli Kenyérgyár elhagyatott, közvilágítással nem rendelkező területére. A sértett a hátizsákját, az értékeivel együtt az autó hátsó ülésén hagyta. A gyárterület belső, a kerítéstől távoli részén a 22 éves férfi és a sértett között vita, majd dulakodás alakult ki, mely során a sértett a földre került. Ekkor a vádlott a magával vitt késsel, célzottan halálos sérülést okozott az áldozatnak, aki néhány percen belül az életét vesztette.

A támadó visszafutott barátja kocsijához úgy, hogy magával vitte a kést és a sértett egyik mobiltelefonját.

Az autóba beszállva nyomban elmondta, hogy megölte a sértettet,

barátja – a másik vádlott – azonban azzal nyugtatta, hogy a hatóságok nem fognak rájönni, hogy ő volt. Ezután elvitte magához, és amíg az emberölést elkövető társa a nyomokat tüntette el magáról, addig a 27 éves kivette a sértett másik mobiltelefonját a táskájából, és eltette, a táskában lévő laptopot pedig odaadta a társának, hogy azt értékesítve megosztozzanak majd a kapott pénzen. Ezt követően hazavitte a fiatalabb férfit, aki az elkövetéshez használt kést az ágyneműtartójába rejtette, a laptopot azonban végül nem adta el.

A fővárosi rendőrök azonosították és 2 hónap múlva elfogták az elkövetőket.

A Fővárosi Főügyészség a 22 éves vádlottat emberölés bűntettével és kifosztással, társát emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntettével vádolta meg vádiratában.

A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a két férfit börtönbüntetésre, amelyen felül szabjon ki velük szemben pénzbüntetést is.

Az emberöléssel vádolt férfi korábban egy évig letartóztatásban volt, később – az ügyészi indítvány és fellebbezés ellenére – nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyeletbe helyezte őt a bíróság.