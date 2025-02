A Leicestershire megyei rendőrség csütörtöki hivatalos tájékoztatásában megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint előző este Bristol repülőterén őrizetbe vették a 23 éves Julia Wandeltet, aki Wroclawból érkezett a nyugat-angliai városba.

Ugyancsak őrizetbe vettek egy 60 éves walesi nőt, aki Wandeltet várta a repülőtéren, és mindketten azóta is vizsgálati fogságban vannak. A rendőrségi ismertetés szerint Wandeltet azzal gyanúsítják, hogy "stresszt és riadalmat keltő módon" folyamatosan zaklatja Madeleine McCann szüleit. A vele együtt őrizetbe vett idősebb nőt bűnrészességgel gyanúsítják.

