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Baka András köztársasági elnök (b) katonai tiszteletadás mellett fogadja Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfõt az Országház elõtt, a Kossuth Lajos téren 2026. október 30-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

A kétoldalú kapcsolatok stabilitását hangsúlyozta a magyar és az egyiptomi elnök

Infostart / MTI

A magyar-egyiptomi kapcsolatok stabilitását és a két nép együttműködés melletti elkötelezettségét emelte ki a magyar és az egyiptomi államfő. Baka András pénteken a Sándor-palotában fogadta Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfőt.

A köztársasági elnök a plenáris megbeszélés elején felidézte: Magyarország és Egyiptom diplomáciai kapcsolatai közel százéves múltra tekintenek vissza, a két nép közötti kapcsolatok azonban többszáz éves emlékeket őriznek.

A két nemzet kapcsolatrendszerét a hosszú múltra visszatekintő barátság, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés iránti elkötelezettség jellemzi, amelyet tovább erősített a két ország közötti stratégiai partnerségi megállapodás – mondta.

Azt is mondta: a 2028-as év fontos mérföldkő lesz, mert ekkor ünneplik a magyar-egyiptomi diplomáciai kapcsolatok felvételének századik évfordulóját. Hozzátette, meggyőződése, hogy a két ország közötti partnerség a következő évtizedekben tovább erősödhet.

Hangsúlyozta, hogy a közel-keleti helyzet, a gázai konfliktus, a terrorizmus elleni küzdelem és az illegális migráció olyan kérdések, amelyek Európát és a térség országait egyaránt érintik. Ezért elengedhetetlen, hogy az Európai Unió és Egyiptom közötti stratégiai partnerség további megerősítése a közös kihívások hatékonyabb kezelését eredményezze.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő azt mondta: már negyedszerre jár Magyarországon, ami azt mutatja, hogy a kétoldalú kapcsolatok az elmúlt időben rendkívül erősek és stabilak lettek, és országának nagyon fontos, hogy ezt az együttműködést még szorosabbra fogják a jövőben.

Emlékeztetett: a két ország között 2023 óta stratégiai partnerség áll fenn, ezért is tekintik fontos célnak, hogy a kapcsolataikat minden területen megerősítsék.

Az egyiptomi elnök köszönetet mondott Magyarországnak a támogatásért egy országának nagyon fontos ügyben: a palesztin kérdésben.

A cél, hogy ne legyenek fegyveres műveletek a térségben, a humanitárius segítség célba érjen, az újjáépítés pedig meginduljon Palesztinában – magyarázta.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi azt is mondta, budapesti látogatásának fontos célja, hogy további együttműködési területeket azonosítsanak, egyúttal pedig egyiptomi látogatásra hívta magyar partnerét.

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Kezdőlap    Belföld    A kétoldalú kapcsolatok stabilitását hangsúlyozta a magyar és az egyiptomi elnök

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