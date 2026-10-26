Veszélyes tárgyakat emeltek ki a Balatonból, a fürdőzőket veszélyeztette – videó

A Balaton alacsony vízállása nemcsak a tó állapotáról szóló viták miatt került a figyelem középpontjába: olyan víz alatti tárgyak is láthatóvá, illetve könnyebben megközelíthetővé váltak, amelyek korábban rejtve maradtak. A Dörgicsei és Leshegyi Környezetvédelmi Egyesület tagjai úszás közben többször is régi stégmaradványokba botlottak Fövenyesnél. A veszélyes fémszerkezetek eltávolítására civil összefogással kerítettek sort – számolt be róla a veol.hu.

„Mi már nagyon régóta, 35 éve működő egyesület vagyunk, amelyet még a szüleink alapítottak” – mondta a lapnak dr. Bittsánszky Ádám. Hozzátette, hogy a tagság széles korosztályt ölel fel, sokan közülük rendszeresen úsznak a környéken, így többször találkoztak a vízben maradt roncsokkal.

A kezdeményezésnek ezért nemcsak környezetvédelmi, hanem baleset-megelőzési célja is volt.

A fémszerkezetek a Balaton medrének tisztasága szempontjából is problémát jelentettek, hiszen a vízben maradó, pusztuló tárgyak szennyezhetik a tó környezetét.

Dr. Bittsánszky Ádám, az egyesület elnöke szerint a Balatonban további veszélyes maradványok is lehetnek, ezért folytatnák a munkát.