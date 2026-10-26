Valentínyi Katalin: a nyári szünet vége sem vetette vissza a bővülést, rekordra készülünk

Még a szeptember is nagyon erős hónap volt a repülőtéren, az iskolakezdés és a nyári szünet vége sem tudta visszavetni azt a dinamikus utasszám-növekedést, ami az elmúlt három nyári hónapban bekövetkezett – emelte ki az InfoRádióban a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese. Valentínyi Katalin hozzátette:

a repülőtér történetében először fordult elő, hogy átlépték a kétmillió fős havi utasszámot.

Soha korábban ennyi utast egy hónap alatt nem regisztráltak, most azonban júliusban és augusztusban is ez történt, júniusban és szeptemberben pedig néhány ezer utassal maradtak e határ alatt.

„Nagyon erős volt a szeptember is, most pedig október végén járunk, látjuk már ennek a hónapnak is az utasforgalmi adatait – bár még előttünk áll a november és a december, de hogyha a jelenlegi dinamizmus, a jelenlegi világpolitikai helyzet így marad, és a következő két hónapban úgymond nem üt be semmi, akkor a 20 millió főt túl fogjuk szárnyalni, nem is kicsivel, úgyhogy rekordévre készülünk” – mondta.

A téli menetrend mindig az óraátállítással egy időben lép életbe, ez most szombatról vasárnapra virradóan történt.

Most 185 úti célra lehet utazni közvetlenül Budapestről.

„Rengeteg lehetőség van, például a karácsonyi vásárok felfedezésére nagyon sok európai városba lehet repülni, de hogyha a télből a nyárba kívánkozunk, akkor fontos lehet, hogy például egy új egyiptomi célállomás is megjelent a téli menetrendben. Sűrűbben járnak a kínai járatok a téli időszakban Budapestről, illetve megjelentek például az easyJet kínálatában olyan új nagy-britanniai célállomások, mint például Belfast, Bristol vagy Liverpool” – sorolta Valentínyi Katalin.

A Budapest Airport járatfejlesztési stragéiája a járatsűrítésre, illetve a diverzifikációra épül, ami megfogalmazása szerint azt jelenti, hogy

egyrészt új célállomásokat hoznak be, másrészt a kapacitásokat erősítik vagy a meglévő járatok sűrítésével, vagy azzal, hogy ugyanazt az útvonalat különböző légitársaságok kínálatában is elérhetővé teszik.

Példaként a skandináv régiót említette: abba az irányba 35 százalékkal több ülőhely foglalható, gyakrabban közlekednek a járatok például Oslóba, úgyhogy a norvég erdők és hegyek „hívogatóbbá váltak” ezáltal, de például a lengyelországi helyek is 50 százalékkal bővültek, egyre népszerűbbek ezek a desztinációk is. A balti térségbe szintén 7 százalékkal több a foglalható ülőhely, Spanyolország pedig az örök kedvenc, több mint 10 százalékkal több fedélzeti ülőhelyet lehet foglalni, mint a 2025-ös téli menetrendben – sorolta a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.

(A nyitókép illusztráció.)

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.