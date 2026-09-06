Tíz napig kerülendő az egyik fontos szegedi útvonal

Mint írják, a több mint 10 méter széles, a jelentős közúti forgalom miatt elhasználódott átjáróban a Kálvária sugárút (55-ös főút), a helyi 3F villamos, valamit kerékpárút is keresztezi a vágányokat.

A Szeged és Békéscsaba közötti vonatok csak Szeged-Rókustól közlekednek a pályakarbantartás ideje alatt. Az eljutás és a csatlakozások biztosítása érdekében munkanapi csúcsidőben a vasúttársaság sűríti a vasútvillamosok közlekedését. A Napfény InterCityk és a Kiskunfélegyháza–Szeged közötti személyvonatok menetrendje azonban csak kis mértékben, pár perccel módosul.

A Volán 36-os buszjáratai módosított menetrend szerint, terelve közlekednek. A munkálatok érintik a 3F jelzésű villamosok közlekedését is. Gyalogosok és kerékpárosok a munkaterület melletti ideiglenes átkelőhelyen jutnak át a kereszteződésen – zárul a közlemény.