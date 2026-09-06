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Egy modern MÁV-vonat halad el egy vasúti átjárónál, leengedett sorompónál és piros jelzésnél.Forrás: GettyImages
Nyitókép: GettyImages/Janos Varga

Tíz napig kerülendő az egyik fontos szegedi útvonal

Infostart

Szeptember 7-től 16-ig Szegeden átépítik a Kálvária sugárút és a Szeged-Rendező és Szeged-Rókus állomások közötti vonalszakasz kereszteződésében található forgalmas közúti-vasúti átjárót – közölte a MÁV-csoport.

Mint írják, a több mint 10 méter széles, a jelentős közúti forgalom miatt elhasználódott átjáróban a Kálvária sugárút (55-ös főút), a helyi 3F villamos, valamit kerékpárút is keresztezi a vágányokat.

A Szeged és Békéscsaba közötti vonatok csak Szeged-Rókustól közlekednek a pályakarbantartás ideje alatt. Az eljutás és a csatlakozások biztosítása érdekében munkanapi csúcsidőben a vasúttársaság sűríti a vasútvillamosok közlekedését. A Napfény InterCityk és a Kiskunfélegyháza–Szeged közötti személyvonatok menetrendje azonban csak kis mértékben, pár perccel módosul.

A Volán 36-os buszjáratai módosított menetrend szerint, terelve közlekednek. A munkálatok érintik a 3F jelzésű villamosok közlekedését is. Gyalogosok és kerékpárosok a munkaterület melletti ideiglenes átkelőhelyen jutnak át a kereszteződésen – zárul a közlemény.

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Kezdőlap    Belföld    Tíz napig kerülendő az egyik fontos szegedi útvonal

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