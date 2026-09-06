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Elektromos rolleres várakozik az utcán.
Nyitókép: Getty Images/eclipse_images

Nem tetszett a rolleres kézmozdulata az autósnak, durván reagált – videó

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Újabb meghökkentő közlekedési jelenetet rögzített egy autó fedélzeti kamerája Budapesten, ezúttal a XVII. kerületben. A közlekedési konfliktus néhány pillanat alatt fajult tettlegességig.

A Bp-i Autósok egyik olvasója készítette azt a felvéltel, amelyen az látható, hogy egy Skoda érkezik egy kereszteződéshez, miközben jobbról két fiatal közelít egy elektromos rollerrel.

A Skoda behajt a kereszteződésbe, a rolleresek pedig csaknem az autóval egyszerre érnek oda. Ütközés szerencsére nem történik.

A rollert vezető fiatal ezt követően kézmozdulattal jelzi az autósnak, hogy – megítélése szerint – neki kellett volna elsőbbséget adnia. Egyenrangú útkereszteződésről van szó, ahol a jobbkéz-szabály érvényesül – olvasható.

A helyzet azonban ekkor vesz igazán váratlan fordulatot.

A Skoda sofőrje megáll, kiszáll az autóból, majd láthatóan feldúlt állapotban odamegy a rolleresekhez. A felvételen az látszik, hogy megragadja a rollert vezető fiatal nyakát, és erőteljes mozdulattal hátralöki. A srác szerencsére nem esik el.

Az autós ezután még hosszasan, indulatosan számon kéri a két fiatalt, majd végül visszaül az autóba és elhajt.

A felvétel beküldője így foglalta össze a történteket: „Nyilvánvaló, a rolleres szabálytalan volt, mivel nem furikázhat utast. De jobbról érkezett, és persze jelezte az autósnak, hogy nem kapta meg a jobbkezet. Az autó sofőrje kicsit túlreagálta.”

A teljes jelenetet a mögöttük álló autó fedélzeti kamerája rögzítette.

Egy másik felvételen egy felelőtlen előzésből lett majdnem frontális ütközés

Egy másik olvasónktól is kaptunk egy hajmeresztő fedélzeti kamerás felvételt, amely 2026. augusztus 10-én készült a 451-es főút 38-as kilométerénél, Szentes irányában.

A videón egy rendkívül veszélyes előzési manőver látható.

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Kezdőlap    Belföld    Nem tetszett a rolleres kézmozdulata az autósnak, durván reagált – videó

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