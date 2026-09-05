Kovács Gergelyék nélkül folytatja a Kutyapárt, teljesen átalakult a vezetés

Tóth-Benedek Csanád elmondta: az MKKP szombati taggyűlése az elnökség október 15-ig tartó mandátuma előtt tartott tisztújítást. A testület döntése alapján a párt szakított az eddigi ötfős társelnöki rendszerrel és háromfős elnökséget választva működik tovább.

Tájékoztatása szerint a két elnökhelyettes Várady Zoltán és Budai Sándor lett, az újonnan megválasztott elnökség mandátuma négy évre szól.

Jelezte: a párt eddigi két társelnöke: Kovács Gergely (XII. kerületi polgármester) és Döme Zsuzsanna (IX. kerületi alpolgármester) nem indult a vezetői tisztségekért.