Halálos baleset a Soroksári úton: alig négy hónappal a szabadulása után újra letartóztatták a férfit

Az ügyészség szökés, elrejtőzés veszélye miatt, valamint a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében indítványozta a gyanúsított letartóztatását – a bíróság az indítványt megalapozottnak találta – olvasható a Fővárosi Törvényszék közleményében.

A megalapozott gyanú szerint a terhelt 2026. szeptember 3-án 6 óra körül a főváros IX. kerületében, a Soroksári út belső forgalmi sávjában közlekedett az általa vezetett személygépkocsival. Haladása során ismeretlen okból áttért a szembejövő belső forgalmi sávba, majd onnan továbbhaladva összeütközött a külső forgalmi sávban haladó személygépkocsival, amely az útpadkának és a parkolást gátló oszlopnak ütközve állt meg. A baleset következtében a másik autó sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az eseményt követően a gyanúsítottal szemben alkalmazott kábítószer gyorsteszt pozitív eredményt mutatott.

A fenti cselekmény miatt a nyomozó hatóság halált okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés bűntettének megalapozott gyanúját közölte a terhelttel. A megalapozott gyanút a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv, helyszínrajz, fényképfelvételek, a halottszemle okiratai és fényképfelvételei stb. is alátámasztják.

A bíróság szerint a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlya és társadalomra veszélyessége jelentős, az kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A kiszabható büntetés mértékében rejlő fenyegetettség a terhelt magatartására kihatással lehet, így az a szökés, elrejtőzés veszélyét fokozó tényezőnek minősül.

A gyanúsított elfogásakor alkalmazott gyorsteszt eredménye, valamint a férfi kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények miatti korábbi elítélései okán feltehető, hogy szerhasználata hosszabb ideje fennáll, ebből pedig alacsonyabb önkéntes normakövetési hajlandóságára lehet következtetni.

A gyanúsítottat sem korábbi elítélései, sem a vele szemben indult szabálysértési eljárások, sem a szintén vele szemben jelentős tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyamatban lévő büntetőeljárás jelentette fenyegetettség nem tudta visszatartani attól, hogy a szabadságvesztéséből való feltételes szabadon bocsátásának letelte után alig több mint 4 hónappal, és a jelenleg is folyamatban lévő párhuzamos büntetőeljárásban vele szemben alkalmazott kényszerintézkedés – nyilatkozata szerinti – megszűnése után 1 héttel újabb jelentős tárgyi súlyú bűncselekmény elkövetésével váljon megalapozottan gyanúsíthatóvá.

A bíróság szerint megállapítható, hogy a gyanúsított a jogszabályokkal, közlekedési szabályokkal tudatosan szembehelyezkedik, e magatartása miatt pedig fokozott veszélyt jelent a közlekedésben részt vevő más személyek életére és testi épségére.

Mivel mindezek miatt a gyanúsított normakövetési hajlandóságának rendkívül alacsony fokára lehet következtetni, ezért megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el, így a bíróság arra jutott: esetében a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag a letartóztatás elrendelésével biztosíthatóak.

A végzés nem végleges, ellene a gyanúsított és a védő fellebbezett