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Close up of seatbelt with damaged webbing in door frame of crashed car. Broken auto glass on rain soaked roadway and inside car.
Nyitókép: SoCalShooter/Getty Images

Szörnyű baleset történt a Soroksári úton

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Egy ember meghalt, miután két autó frontálisan ütközött a fővárosban a IX. kerületi Soroksári úton - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön.

A baleset 6 óra körül történt a Soroksári út 117. szám előtt.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik gépkocsiból.

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