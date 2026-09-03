Szörnyű baleset történt a Soroksári úton

Júliusban csaknem 2,5 millió vendég 6,7 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi turisztikai szálláshelyeken – közölte a KSH. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint a további fejlődéshez Budapesten az üzleti turizmust, vidéken pedig a térségi együttműködéseket kell erősíteni.