Szörnyű baleset történt a Soroksári úton

A baleset 6 óra körül történt a Soroksári út 117. szám előtt.
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik gépkocsiból.
A baleset 6 óra körül történt a Soroksári út 117. szám előtt.
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik gépkocsiból.
A külpolitika után csütörtökön ismét a hazai közéletre irányulhat a figyelem: délután Magyar Péter miniszterelnök részvételével tartanak kormányszóvivői tájékoztatót, amelyen a szerdai, maratoni kormányülés döntéseit ismertetik. A kabinet előtt mintegy negyven napirendi pont szerepelt, így több területen is érdemi változásokról érkezhetnek hírek.
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Once-rival criminal groups are being forced to work together because of a shortage of small boats, a BBC investigation has found.