Az agrárium és a közlekedés kapja a legtöbb átcsoportosított forrást

Összesen 23 milliárd forintot címkézett át az idei költségvetésben a Tisza-kormány, amelynek még az elődje által készített büdzsével kell gazdálkodnia – írja a csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent határozat alapján a hvg.hu. Hozzáteszik, csak a Központi Maradványelszámolási Alapból 17 milliárd forintot osztott szét a kormányzat.

A következő területek kapták a legtöbb átcsoportosított forrást:

agrártámogatás – 4,5 milliárd

a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatása – 5,5 milliárd

nemzetközi kötelezettségek és ágazati feladatok – 2,5 milliárd

a Belügyminisztérium dologi kiadásaira – 1 milliárd

A Tudományos és Technológiai Minisztérium is kapott plusz 1,2 milliárd forintot infokommunikációs szolgáltatások címen.

Szintén a Központi Maradványelszámolási Alap a forrása annak a 3,5 milliárd forintnak, amelyet a szaktárcáknak adtak át a hozzájuk tartozó gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatására. A Miniszterelnökség személyi kiadásait viszont félmilliárddal csökkentették, és ezt a pénzt az egyes minisztériumok között osztották szét.

A határozat értelmében a kormány folytatja a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatását is, a célra 1 milliárd forintot különített el. Továbbá engedélyezte a polgári peres eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel és ügyvédi és kamarai jogtanácsosi költségből és pervesztésből eredő kiadások keretének legfeljebb 383 millió forinttal történő túllépését.