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Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Elhunyt a legendás magyar mentős

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Dr. Bakos Mária több mint négy évtizeden át teljesített kivonuló szolgálatot a Budai mentőállomáson.

Megrázó posztban búcsúzik az Országos Mentőszolgálat egy régi kollégától.

Mint írják, „dr. Bakos Mária bajtársnő a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd 1978-ban csatlakozott közösségünkhöz. Klinikai munkája mellett radiológiai szakvizsgát, majd 1986-ban oxiológiai szakvizsgát szerzett, és mentőszakorvosként folytatta hivatását. Több mint négy évtizeden át teljesített kivonuló szolgálatot a Budai mentőállomáson, ezt követően búcsúzott az aktív kivonuló munkától. Pályája során kiemelkedő szakmai tudással, rendkívüli elhivatottsággal és emberséggel végezte munkáját. Generációk tanulhattak tőle, tudását és tapasztalatát mindig szívesen adta tovább.”

A mentőszolgáat Facebook-posztja alatt özönlenek a szomorú megemlékezések civilektől és volt kollégáitól.

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