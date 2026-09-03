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Zsolnay mauzóleum, Pécs.
Nyitókép: Wikipédia

Áramot vezetett a Zsolnay-mauzóleum kapujába, tizenkét év fegyházat kapott

Infostart / MTI

Halmazati büntetésül tizenkét év fegyházbüntetést szabott ki a Pécsi Törvényszék kapott arra a férfire, aki áramot vezetett a Zsolnay-mauzóleum kapujába 2016 decemberében – közölte a bíróság.

A vádlott a pécsi mauzóleum közelében lakott, így voltak információi a környékről és a múzeum őrzéséről. Tudta azt is, hogy az épület fém bejárati kapuja mellett kapcsolószekrényt helyeztek el, amelyből elektromos áram nyerhető.

A férfi elhatározta, hogy a kapuba áramot fog vezetni, hogy ezzel több embert megöljön, ezért különböző villanyszerelési eszközöket szerzett be.

A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment, ott az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment.

A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr észrevette a szerkezetet, amelyről a veszély elhárítása érdekében lerántotta a kábelt, és értesítette biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú, az elektromos árammal szemben magas ellenállást mutató cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést.

A bírósági közleményben kitértek arra, hogy

az áram alatt lévő kapuhoz bárki hozzáérhetett volna, és érintés esetén bárki halálos sérülést szenvedhetett volna.

A vádlottról az is kiderült, hogy 2023 februárja és augusztusa között munkáltatója pécsi telephelyéről kerti szerszámokat és gyomirtókat lopott el, majd 2023 novembere és 2024 júniusa között egy másik társaság telephelyéről Zsolnay-porcelánokat, több mint 1,5 millió forint értékben. A nyomozók később a férfi lakásán kábítószert is találtak.

A férfit a bíróság előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, két rendbeli, nagyobb értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás és kábítószer birtoklása miatt – halmazati büntetésül – tizenkét év fegyházra ítélte. A döntés értelmében a kiszabott szabadságvesztésből feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, a vádlott és védője azonban fellebbezést jelentett be a döntés ellen, így a bíróság határozata nem jogerős.

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Kezdőlap    Belföld    Áramot vezetett a Zsolnay-mauzóleum kapujába, tizenkét év fegyházat kapott

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