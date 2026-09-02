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Nyitókép: Police.hu/Vaszkó Viktor

Budapest közbiztonsága: kell a több rendőr az utcán, de ez csak „tüneti kezelés”

InfoRádió

Nyár közepén egyeztetett egymással Budapest közbiztonsági problémáiról a Belügyminisztérium vezetése és a főváros, valamint a kerületek polgármesterei. A kormány már megtette az első lépéseket, és egyetértés alakult ki arról, hogy a helyzetet nem lehet pusztán rendészeti kérdésként kezelni.

A kormány elfogadta a fővárosi kerületek polgármestereinek kezdeményezéseit, így július közepén egy 30 napos fokozott rendőri ellenőrzés kezdődött, de további lépések is várhatók a Belügyminisztériumtól. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója is részt vett a szakminiszter és az önkormányzat egyeztetésein.

„Ez egy része a megoldásnak, de a több rendőr, illetve a rendpárti megközelítés csak tüneti kezelése a szociális krízisnek,

hiszen az elmúlt 16 év eredménye nem csak az, hogy kevesebb rendőr van az utcákon, hanem az is, hogy leépült a szociális ellátórendszer, a szegények még szegényebbekké váltak és erősödött a társadalmi egyenlőtlenség – fogalmazott az InfoRádióban.

Az egészségügyi rendszerben az aditológia, pszichiátriai ellátás szintén leépült, elérhetetlenné vált, és ezek jelennek meg egyszerre a közterületeken. Nyilván erre rárakódik a palackozás problémája, ami valójában egy pénzkereseti lehetőség és nem az ok maga, hiszen nem azért szerhasználó valaki, mert palackozik, hanem azért palackozik, hogy a szer használatához, jövedelemhez jusson – mondta Kiss Ambrus, hozzátéve: „de jelzem,

ha a palackozás nem lenne, akkor más módon próbálnának az érintettek jövedelemhez jutni, és az lehet, hogy ugyanúgy problémát okozna a közbiztonság szempontjából”.

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint a lépések, amiket a kormány most megfogalmazott, jó irányt jelentenek, de a gyökereit nem oldják meg a problémának, amit persze a kormány is tud. Kiss Ambrus hangsúlyozta: fontos, hogy a szociális kérdésekben is legyen megoldás.

A Belügyminisztérium elsősorban a rendőrség segítségével tudja növelni a fővárosban élők biztonságérzetét, de a probléma gyökerét hasonlóan értékelik, mint az önkormányzatok. Hajdu Márton, a belügyi tárca sajtófőnöke elmondta: magában az a tevékenység, hogy valaki palackokat gyűjt össze és vált vissza pénzért, nem kriminalizálandó, hiszen ez a tevékenység bárhol végezhető. „Nem gondolom, hogy ha valaki olyan élethelyzetbe kerül, hogy palackozásból tud pénzt szerezni, és ezt a visszaváltó tevékenységet végzi, hogy ez egy rendészeti tárgyú kérdés lenne” – fogalmazott, hozzátéve: persze vannak olyan körülmények, amikor már nem csupán arról van szó, hogy valaki összegyűjti a hulladékot és visszaváltja. Ilyen esetekben természetesen lehet és van is szükség arra, hogy erősítsék a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét.

Mint mondta, az elmúlt időszakban Budapesten volt egy 30 napos kiemelt akció, és azóta a budapesti közterületeken a rendőrök megnövelt létszámmal és kiemelt fókusszal vannak jelen.

Ezek nem csak fix pontokat jelentenek, hanem folyamatosan változó mobil pontokat is, hogy ne lehessen áttolni az egyik helyről a másikra azokat a cselekményeket, ami miatt a rendőrök ott vannak, ezért

folyamatosan és rugalmasan változtatják a járőrözési helyszíneket a budapesti rendőrök

– mondta Hajdu Márton, a belügyi tárca sajtófőnöke.

A Belügyminisztérium azt is javasolni fogja, hogy terjesszék ki a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és a kerületi önkormányzati közterület-felügyeletek és rendészetek hatásköreit.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Budapest közbiztonsága: kell a több rendőr az utcán, de ez csak „tüneti kezelés”

rendőrség

hajdu márton

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