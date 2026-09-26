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Nyitókép: Olga Fedorova

Baka András lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél

Infostart / MTI

Baka András köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban – közölte a Sándor-palota szombaton az MTI-vel.

2001. szeptember 11-e vitathatatlanul fordulópont lett az egész világ életében, legyen szó gazdaságról, politikáról, diplomáciáról. Mindenekelőtt azonban egy felfoghatatlan tragédia a csaknem 3 ezer áldozat és családjaik, közösségeik számára – olvasható az államfői hivatal honlapján és Facebook-oldalán.

„A New York-i Ground Zero emlékhely egyik legfontosabb motívuma a hiány. Az ikertornyok üres helye, az áldozatoknak a két bronzperemen körbefutó nevei emlékeztetnek arra, kiket és mit veszítettek családok, közösségek és nemzetek – megrendítő mementója egyben a béke hiányának is. Szimbóluma annak, hogy az égbe törő emberi akaratot egy pillanat alatt ugyanaz az emberi akarat tudja lerombolni, ezáltal saját világunk békéjéért egyedül mi vagyunk felelősek" – áll a közleményben.

A veszteségeket nem lehet teljesen megmutatni, átadni. Mégis, az emlékhely és a múzeum megállít, megrendít, elgondolkodtat. Az ENSZ létrejöttének és működésének célja a nemzetek egységének és együttműködésének előmozdítása. Természetes, hogy a világszervezet közgyűlésén tett felszólalás után Baka András köztársasági elnök Magyarország képviseletében tisztelettel adózott a 25 évvel ezelőtti tragédia áldozatainak emléke előtt – írta az államfői hivatal.

Baka András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban, az ENSZ-közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel.

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Kezdőlap    Külföld    Baka András lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél

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