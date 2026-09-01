Vagyonvisszaszerzés: kiderült, mennyi pénzzel indít a munkáját ma kezdő hivatal

A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt és még hétfőn mejelent kormányhatározat szerint 2 milliárd 481 millió 807 ezer 488 forintot csoportosítanak át a központi maradványelszámolási alapból az NVVH költségvetési fejezetébe.

A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat.

A dokumentumban szerepel továbbá, hogy az átcsoportosításról a pénzügyminiszternek azonnal kell gondoskodnia, az NVVH elnökének pedig 2027. március 31-ig kell elszámolnia a felhasznált összeggel.

A határozat melléklete szerint az NVVH a 2,48 milliárd forintos forrásból

1,049 milliárd forintot beruházásokra,

791,9 millió forintot személyi juttatásokra,

537,9 millió forintot dologi kiadásokra,

102,9 millió forintot pedig a munkáltatót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

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