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Bővítik a vagyonelkobzás lehetőségét – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Rendkívüli megbeszélést tartanak holnap az EU és a NATO vezetői a lipcsei repülőtéren meghiúsított, orosz hátterűnek tartott dróntámadás miatt. Az Európai Unió csütörtöktől felfüggeszti a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. Az InfoRádió legfontosabb hírei kedden.

A jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott – közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az Országgyűlésnek már be is nyújtotta az igazságügyi miniszter az erről szóló javaslatot. A javaslat emellett lehetővé tenné az üzletszerű természetkárosítással szerzett vagyon elkobzását is. Új büntetőjogi tényállásként vezetnék be az uniós környezetvédelmi szabályok megszegését.

Nyomoz a rendőrség az Eximbank ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentései alapján – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A police.hu oldalon megjelent közlemény szerint a minisztérium 4 feljelentést tett, amelyek alapján hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárás.

Több helyszínen tartottak házkutatást a nyuszimotor-ügyben – írta a police.hu. A gyanú szerint háromszoros túlárazással vett a Kulturális és Innovációs Minisztérium gyerekeknek szánt játékmotorokat.

A Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását – derül ki a Magyar Közlönyből. Ezzel Ruff Bálint lett a kormány polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős tagja.

A mai nappal lejárt az Alkotmánybíróság elnökének és 3 alkotmánybírónak a megbízatása a 17. alaptörvénymódosítás nyomán. Ez rendelkezik a 70. éves korhatár bevezetéséről, amelyet Polt Péter elnök, továbbá Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybíró már elértek. 60 napon belül kell új alkotmánybírót választania az Országgyűlésnek a távozók helyére.

Pályázatot írt ki a Tisza Párt a Tisza Szigetek országos vezetői posztjára, és 8 regionális koordinátort is keresnek. A jelentkezéshez csak önéletrajzot kell benyújtani.

A kormány partnerséget kínál a fővárosnak, így a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid. A testület elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz, és konszenzussal hozzák meg a döntéseket.

Szeptember végéig kell előkészítenie a Wekerle Lakásépítési Programot a közlekedési és beruházási miniszternek a pénzügyminiszter bevonásával. Vitézy Dávidnak felülvizsgálat alapján kell javaslatot tenni a kormány számára arról, hogy a lakáscélú kiemelt beruházások közül mi maradjon változatlan, mit módosítsanak és mit szüntessenek meg.

Csaknem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apáczai ösztöndíjprogramban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményüktől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek.

Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a Pedagógusok Szakszervezete. Szerintük jelentős különbségek vannak az állami és nem állami iskolák finanszírozása között. Az érdekvédők az ügyben ősszel javaslatot küldenek a kormánynak.

Örökségvédelmi Hivatal felállítását jelentette be a területért felelős államtitkár a Facebook-oldalán. Sári Zsolt a ciklus végéig szóló tervek közé sorolta a kulturális dolgozók bérének rendezését és egy 21. századi közgyűjteményi és örökségvédelmi törvényt.

Minden rendőr kap egy szabadnapot a születésnapja után szeptember 1-jtől – jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, azt a szolgálattervezésnél automatikusan figyelembe veszik.

Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV-csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát.

Törvénymódosítással javítaná a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A javaslat szerint a növény-egészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teljesíti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket.

Oroszország megbízásából követhették el a lipcsei repülőtéren a robbanószerrel felszerelt, végül meghiúsult dróntámadást – közölte a német belügyminiszter a rendőrség vizsgálatára és hírszerzési értesülésekre hivatkozva. Az ügyben az EU és a NATO vezetői szerdán rendkívüli megbeszélést tartanak. A támadás miatt a német külügyminiszter bekérette Oroszország berlini nagykövetét.

Oroszországnak nincs oka és terve sem arra, hogy megtámadja a balti NATO-tagállamokat – jelentette ki Vlagyivosztokban az orosz külügyminiszter-helyettes. Alekszandr Grusko emlékeztetett arra, hogy a Szovjetunió annak idején elismerte a balti államok függetlenségét.

Ukrajna nem kapott további ígéreteket Patriot-rakétákra az uniós védelmi miniszterek írországi találkozóján. Ukrajna szerint mintegy 300 Patriot rakétára lenne szükségük.

Irán nem kerülhet atomfegyver birtokába, valamint ragaszkodnak a Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságának helyreállításához. Az amerikai pénzügyminiszter szerint ebben egyetért az Egyesült Államok és Kína. Scott Bessent közölte, a jövő héten újabb, bankok elleni büntetőintézkedések következnek Iránal kapcsolatban.

Az Európai Unió csütörtöktől felfüggeszti a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője a francia AFP-nek azt mondta: Brüsszel mindaddig fenn kívánja tartani az importkorlátozást, amíg Brazília nem ad biztosítékot arra, hogy betartja az uniós állategészségügyi szabályokat.

Visszaadja parlamenti mandátumát és visszavonul a politikától Keir Starmer volt brit miniszterelnök. A politikus július végén távozott a kormányzó brit Munkáspárt éléről és a miniszterelnöki tisztségből.

Már meghaladja az ezret a Nepált és Kínát sújtó villámáradás halálos áldozatainak száma. A mentőcsapatok továbbra is igyekeznek eljutni a természeti katasztrófa miatt a külvilágtól elzárt településekre. 3916 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, köztük 583 külföldit.

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