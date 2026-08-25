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Nyitókép: broadcastertr/Getty Images

Új főszerkesztő, új műsorvezetők – így alakul át az ATV

Infostart

Új főszerkesztő érkezik az ATV Híradóhoz, miután szeptembertől Szurok András távozik a csatornától. Az ATV új híradóssal is erősít, a Start új műsorvezetője és főszerkesztője pedig Szirmay Dávid, a Blikk korábbi főszerkesztő-helyettese lesz.

Szeptembertől Lendvai Szabolcs lesz az ATV Híradó új főszerkesztője, miután Szurok András távozik a csatornától – tudta meg az Index. A közel 40 éves televíziós és rádiós tapasztalattal rendelkező Lendvai korábban az MTV-ben, a Magyar Rádióban és az RTL-nél is dolgozott, majd 17 évig az InfoRádió főszerkesztő-helyettese volt. Az ATV csapatát nyolc éve erősíti, a Híradó munkájának irányításában pedig eddig is meghatározó szerepet vállalt.

Az ATV közlése szerint a csatorna célja, hogy nézői továbbra is gyorsan és hitelesen jussanak hozzá a legfontosabb információkhoz, ezért több ismert és tapasztalt szakemberrel erősítik meg a csapatot.

Az ATV Híradó műsorvezetőihez Varga Edit is csatlakozik. A több évtizedes televíziós múlttal rendelkező műsorvezető korábban az MTVA Híradóban, valamint a Virtuózok és a Játék határok nélkül műsorokban is szerepelt. Az elmúlt hét évben az InfoRádió munkatársa volt.

Szeptembertől megújul az ATV reggeli műsora, a Start is. Rónai Egon és Somos András mellett új műsorvezetőként Szirmay Dávid csatlakozik, aki a főszerkesztői feladatokat is ellátja. Szirmay több mint három évtizede dolgozik a médiában, az elmúlt 12 évben a Blikk politikai rovatvezetője, majd főszerkesztő-helyettese volt, emellett a Blikk Talk közéleti beszélgetéssorozatot is elindította és vezette.

Az ATV időjárás-jelentői csapata Kocsis Korinnával, egykori szépségkirálynővel és televíziós személyiséggel bővül. A Heti Napló Sváby Andrással című műsorhoz pedig riporterként érkezik Tresó Tibor, aki korábban az ATV Híradóban dolgozott.

Szurok András az Index információi szerint az RTL Híradó szerkesztője lesz. A 40 éves szakember 2010-ben csatlakozott az ATV-hez, ahol kezdetben riporterként és segédszerkesztőként dolgozott, 2014-től pedig a hírműsor szerkesztője lett. 2016-tól az Egyenes Beszéd szerkesztésében is részt vett, az ATV Híradó főszerkesztőjévé pedig 2023-ban nevezték ki.

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Kezdőlap    Belföld    Új főszerkesztő, új műsorvezetők – így alakul át az ATV

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