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Egy kutya jön ki a vízből Fonyódon, a Balaton-part első kutyabarát fürdőhelyének átadásának napján, 2016. június 1-jén.
Nyitókép: Varga György

Most már volna hová vinni a kutyákat strandolni

Infostart / MTI

Gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma: míg tíz éve csak 8, az idén már 22 strand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat, ami jól mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését – közölte a kutyabarathelyek.hu.

Magyarországon becslések szerint közel 3 millió kutya él, közülük egyre többen szinte családtagként vesznek részt az emberek mindennapjaiban, így az utazások során is van igény arra, hogy a kutyák gazdáikkal tartsanak.

A közlemény szerint a kutyabarát helyek iránti igény a közeljövőben a kutyatartás népszerűségének növekedésével várhatóan még nagyobb lendületet vesz. A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát. Egyre több szálláshely, vendéglátóegység és szolgáltató készül tudatosan arra, hogy a kutyás vendégeket is szívesen fogadja.

Máté Krisztián, a kutyabarathelyek.hu társalapítója a közleményben kiemelte: a szakmai irányelvek szerint fontos, hogy a kutyás terület elkülönüljön a hagyományos strandrésztől, megoldott legyen a hulladék megfelelő kezelése, és szükség esetén biztosított legyen a biztonságos vízbe jutás is. A legtöbb helyszínen plusz szolgáltatásokkal is igyekeznek a gazdik és kutyáik kedvére tenni: kutyajátékokkal, közösen használható sporteszközökkel, napernyőkkel, napágyakkal, kutyás foglalkozásokkal és programokkal, agility pályákkal várják a vendégeket, sőt a kínálatban még kutyabarát büfé is fellelhető.

A helyek listája a kutyabarathelyek.hu oldalon elérhető. Jelezték azt is: a természetes vizek azon részein, ahol nincs fürdésre kijelölt hely (strand), és nem tiltja tábla, nincs elkerítve mint magánterület, ott nincs akadálya a kutyák fürdetésének. Ilyen például a Dunakanyarban a Kisoroszi Szigetcsúcs.

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