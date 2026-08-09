Vitézy Dávid visszavágott Németh Balázs posztja után, aki még egyszer reagált

Vitézy Dávid Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával a vasútvonal elvarratlan kérdéseiről, majd Kelebián felszállt arra a tesztvonatra, amellyel a vonal műszaki, szoftveres és felsővezeték-ellenőrzési feladatait végezték.

Az utazásról szóló hírekre reagálva Németh Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a miniszter „saját különvonattal” utazott, a helyzetet Rákosi és Kádár idejéhez hasonlítva, és a luxusutazás költségeiről érdeklődött.

Vitézy Dávid a közösségi oldalán reagált a kritikákra.

Mint írta, a történetből annyi igaz, hogy valóban egy vonaton utazott, de a tesztelésre beosztott MÁV-os mozdonyhoz azért csatoltak Rail Tours-kocsikat, hogy ne kelljen egyetlen, az utasforgalomban szükséges kocsit sem kivonni a próbamenet miatt.

A miniszter visszautasította a luxusvonatozásra vonatkozó vádakat, és bírálta a kormánypárti kommunikációt, hozzátéve, hogy a szerbiai szakasz átadási csúszásai után a mostani munkálatok célja a biztonságos személyszállítás mielőbbi elindítása.

Ezt a fideszes képviselő láthatóan nem fogadta el.