Ekkor érkezik a hidegfront, enyhülést hoz, de durva lesz – videó

Még naposan indul a szerda, gyorsan melegszik a levegő. Délelőtt aztán beindul a felhőképződés, és nagyjából a déli harangszóra kialakulnak az első zivatarok. Innentől egyre többfelé kell számítani viharokra, helyenként hevesebbekre – írja az IdőKép.

Jéggel, néhol akár egy-két centi átmérőjű jéggel kísért zivatarokra kell készülni, valamint lokálisan kiadós felhőszakadásra.

A legerősebb viharok jelentősebb károkat okozhatnak, akár 90–100 km/óránál erősebb széllökések kísérhetik.

A hőség még nem szűnik meg teljesen, de nyugaton már érezhető lesz az enyhülés, és elviselhetőbbé válik a nyári kánikula. A Tiszántúlon két megyében maradt már csak érvényben a harmadfokú figyelmeztetés hőség miatt.