Főosztályvezetőt gyászol a magyar miniszter, tragikus baleset történt még szerdán

A halálesettel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság korábban tájékoztatást adott arról, hogy augusztus 5-én, szerda délután Budapest III. kerületében, a Bécsi úton egy autós elvesztette uralmát a járműve felett, áttért a szemközti sávba, majd frontálisan ütközött egy szembejövő kerékpárossal és egy autóbusszal.

A balesetben a kerékpáros életét vesztette; a buszon utazók közül senki sem sérült meg, a hatóságok pedig vizsgálják a pontos körülményeket.

Gajdos László a közösségi oldalán megosztott gyászhírben méltatta a fiatalon elhunyt, gondoskodó édesapaként és kiváló szakemberként ismert kollégát, biztosítva a gyászoló családot a minisztérium teljes körű támogatásáról.

A miniszter a kommentek között megosztotta a augusztus 5-i baleset hírét. Ebből sejthető, hogy ekkor történt a tragédia.