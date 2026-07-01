ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356
usd:
312.3
bux:
140708.09
2026. július 1. szerda Annamária, Tihamér
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Velkey György János az Arénában: esténként egyszer csak megtelnek a kórházak

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Annyira extrém a hőség, hogy a felforrósodott beton miatt a Bethesda Kórházba égési sérüléssel is kerülnek be gyerekek, ezt az intézmény főigazgatója, Velkey György János csecsemő- és gyermekgyógyász mondta az InfoRádió Aréna című műsorában.

Hosszú napok óta hőkupola alatt szenved az ország, és ha nem is sokkal több érkezik a Bethesdába beteg gyerekből, máskor jön, mint máskor – osztotta meg az InfoRádió Aréna című műsorában Velkey György János csecsemő- és gyermekgyógyász, a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója. S hogy miért?

„Az emberek most napközben is bent maradnak a légkondicionált helyiségekben, keveset mozognak, este viszont elindul mindenki a napi betegségével, a hőség okozta tünetekkel is megjelennek; volt egy hősokkos fiatalunk, aki félmaratont futott, és utána igen rossz állapotba került, hála Istennek szépen meggyógyult mostanra, de intenzív osztályos kezelés határán volt, zavartsággal, remegéssel, veseelégtelenség felé menő tünetekkel. Ezt azért is mondom, mert vigyázni kell magunkra, elég nagy megterhelés önmagában ez a hőség” – figyelmeztetett.

Vannak napi égett gyerek betegeik is, amire megint csak felhívta a figyelmet mint országos égésközponti vezető.

„Nem is gondolnak rá sokan, hogy

a forró talajon különösen a kicsiknek, a kisdedeknek, csecsemőknek a lába, akik már tudnak járkálni, meg tud égni, helyenként ilyen sérüléseket is látunk, egész mély égések tudnak ebből létrejönni.”

Késő este, sötétedés után, kicsit lehűlő levegőben egyszer csak a sürgősségi osztályt elárasztják a szokásos betegségek, és áttevődik az ő munkájuk is inkább az éjszakai időszakra, bár nappal is van mit csinálni.

A témában elmondta még, speciális veszélyei vannak minden korosztálynak. A legveszélyeztetettebbek a két szélső korosztályban levők, a csecsemők és a nagyon idősek.

„Az idősek felé is üzenem, hogy kimenni ilyenkor a forróságba nagyon veszélyes. Az én 93 éves, egyébként nagyon jó állapotban lévő édesanyám is mesélte, hogy folyamatosan bent van, de kiment egyik nap ebédelni, egyszerűen csak leült, és utána rendesen megszédült, amikor már visszafelé ment; úgy kitágulnak az erek, megváltozik a keringés, az izzadás és minden más is, a folyadékháztartás kapcsán sérülnek a szervrendszerek leginkább. Ugyanez igaz a csecsemőkre is, ahol a vízterek nagysága jóval nagyobb arányaiban, mint a későbbi gyerekkorban, és ezért nagyon labilis ilyenkor a keringés, a veseműködés, még a központi idegrendszer is.”

Végül hangsúlyozta, amit nem lehet elégszer: zárt autóban hagyott gyerekek tragédiája még most is előfordul, nem lehet egy bolti beszaladás erejéig sem bent hagyni az alvó gyereket a hirtelen felmelegedő levegő ugyanis életveszélyes.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült, alább a teljes beszélgetést megtekintheti, meghallgathatja.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Velkey György János az Arénában: esténként egyszer csak megtelnek a kórházak

aréna

gyerek

hőség

kórház

velkey györgy jános

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Velkey György János az Arénában: esténként egyszer csak megtelnek a kórházak

Velkey György János az Arénában: esténként egyszer csak megtelnek a kórházak

Annyira extrém a hőség, hogy a felforrósodott beton miatt a Bethesda Kórházba égési sérüléssel is kerülnek be gyerekek, ezt az intézmény főigazgatója, Velkey György János csecsemő- és gyermekgyógyász mondta az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Hőkupola után villámcsapások, vihar és villámárvizek – intenzív napon vannak túl a tűzoltók

42 fok után lesújtott a vihar: áramszünetek és vízhiány is jött a hőség mellé

Elindult a visszaszámlálás: érkezik a viharos fordulat az időjárásban

Emelik a vízdíjat, de nem a lakosságnak

Brutálisan forró lett a Balaton vize

Megnyílt az NHL ajtaja, de még hosszú út vár Szongoth Dománra

Megnyílt az NHL ajtaja, de még hosszú út vár Szongoth Dománra

A Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója szerint Szongoth Domán amolyan „svájci bicska”, aki képes gólokat lőni és eldönti egy mérkőzés sorsát, de korongokat blokkolni és megnehezíteni az ellenfél csatárainak a dolgát is. Szerinte az NHL-es Buffalo által draftolt 18 éves játékos érti a játékot, megvan a fizikuma is, és ő lehetne az első magyar játékos, aki pályára is lép az észak-amerikai profi jégkorongligában.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.01. szerda, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint Moszkva több forgatókönyvet is mérlegel egy északi offenzívára: noha lehetséges egy fehérorosz területről indított offenzíva is Kijev ellen, a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Oroszország a Brjanszki területről indíthat támadást Ukrajna Csernyihiv régiója ellen. "Ez egy reális forgatókönyv, és természetesen felkészülünk rá" - mondta Szirszkij. Közben a Kreml váratlanul lezárt több vasúti határátkelőt Finnország, Észtország és Lettország felé, amiről a szomszédos országokat is értesítette. A lépést nem indokolták. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forró padon ül a leszerepelt kapitány: Nagelsmann állásába kerülhet a német vb-lebőgés

Forró padon ül a leszerepelt kapitány: Nagelsmann állásába kerülhet a német vb-lebőgés

A német labdarúgó-válogatott korai világbajnoki búcsúját követően napokon belül eldől Julian Nagelsmann szövetségi kapitány jövője.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump made more than $1bn from crypto in first year back in office

Trump made more than $1bn from crypto in first year back in office

The president's crypto income far outpaces his earnings from real estate and Trump-themed items such as watches.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 1. 10:44
Útlezárás, sertésszállító kamion borult fel a 66-os főúton
2026. július 1. 10:29
Munka közben elhunyt a mentős, megdöbbentek a bajtársak
×
×