Velkey György János az Arénában: esténként egyszer csak megtelnek a kórházak

Hosszú napok óta hőkupola alatt szenved az ország, és ha nem is sokkal több érkezik a Bethesdába beteg gyerekből, máskor jön, mint máskor – osztotta meg az InfoRádió Aréna című műsorában Velkey György János csecsemő- és gyermekgyógyász, a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója. S hogy miért?

„Az emberek most napközben is bent maradnak a légkondicionált helyiségekben, keveset mozognak, este viszont elindul mindenki a napi betegségével, a hőség okozta tünetekkel is megjelennek; volt egy hősokkos fiatalunk, aki félmaratont futott, és utána igen rossz állapotba került, hála Istennek szépen meggyógyult mostanra, de intenzív osztályos kezelés határán volt, zavartsággal, remegéssel, veseelégtelenség felé menő tünetekkel. Ezt azért is mondom, mert vigyázni kell magunkra, elég nagy megterhelés önmagában ez a hőség” – figyelmeztetett.

Vannak napi égett gyerek betegeik is, amire megint csak felhívta a figyelmet mint országos égésközponti vezető.

„Nem is gondolnak rá sokan, hogy

a forró talajon különösen a kicsiknek, a kisdedeknek, csecsemőknek a lába, akik már tudnak járkálni, meg tud égni, helyenként ilyen sérüléseket is látunk, egész mély égések tudnak ebből létrejönni.”

Késő este, sötétedés után, kicsit lehűlő levegőben egyszer csak a sürgősségi osztályt elárasztják a szokásos betegségek, és áttevődik az ő munkájuk is inkább az éjszakai időszakra, bár nappal is van mit csinálni.

A témában elmondta még, speciális veszélyei vannak minden korosztálynak. A legveszélyeztetettebbek a két szélső korosztályban levők, a csecsemők és a nagyon idősek.

„Az idősek felé is üzenem, hogy kimenni ilyenkor a forróságba nagyon veszélyes. Az én 93 éves, egyébként nagyon jó állapotban lévő édesanyám is mesélte, hogy folyamatosan bent van, de kiment egyik nap ebédelni, egyszerűen csak leült, és utána rendesen megszédült, amikor már visszafelé ment; úgy kitágulnak az erek, megváltozik a keringés, az izzadás és minden más is, a folyadékháztartás kapcsán sérülnek a szervrendszerek leginkább. Ugyanez igaz a csecsemőkre is, ahol a vízterek nagysága jóval nagyobb arányaiban, mint a későbbi gyerekkorban, és ezért nagyon labilis ilyenkor a keringés, a veseműködés, még a központi idegrendszer is.”

Végül hangsúlyozta, amit nem lehet elégszer: zárt autóban hagyott gyerekek tragédiája még most is előfordul, nem lehet egy bolti beszaladás erejéig sem bent hagyni az alvó gyereket a hirtelen felmelegedő levegő ugyanis életveszélyes.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült, alább a teljes beszélgetést megtekintheti, meghallgathatja.