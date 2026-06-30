Brutálisan forró lett a Balaton vize

Folytatódik a víz felmelegedése a Balaton minden medencéjében, a felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 Celsius-fokos hétfőn. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban – közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebook oldalán kedden.

A tihanyi kutatók a vízügy mérőplatformjainak adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni vízhőmérsékletek Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 centiméteres rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb – írták.

Kitértek arra is, hogy Szigligetnél nagyon hangsúlyossá vált a hőmérsékleti rétegződés a vízben.

Egy kifejezetten meleg sáv alakult ki a felszíntől 1 méterig terjedő mélységben, a körülbelül másfél méter alatti, „hűvösebb” vízréteg felett.

A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen partközeli sávokban és a strandok bejáróinál a víz hőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is.

Egyelőre fokozott algásodás a tóban nem tapasztalható, azonban a vízoszlopot és az üledéket is érintő szokatlanul magas vízhőmérsékletek, valamint a kialakuló hőrétegződés nagyon meghatározzák majd a tó vízminőségét és működését a nyár következő időszakában – hívták a fel a figyelmet a tihanyi intézet kutatói.

A siófoki meteorológiai obszervatórium előtti vízterületen lévő műszer mérései szerint hétfőn 29,5 Celsius-fokot is elérte Balaton vizének hőmérséklete egy méter mélységben – az obszervatórium vezetőjének, Horváth Ákosnak a közlése szerint.