Vízhiány: biztosra mentek egyes lakosok, inkább a kannás vizet választják

Erdőkürt valamiért teljesen kimaradt a korábbi hálózatfelújításokból, a faluban el vannak repedve a vízvezetékek a földben – adott helyzetképet a Blikknek Galovtsik Lilla, egy helyi édesanya, a Fiatalok a Magyar Vidékért Alapítvány önkéntese. Azt mondta, hiába indult meg a csőtörés után hétfő délután a szolgáltatás, ő inkább kiment a lajtoskocsihoz, és kannákban hordta haza a vizet.

„Egyszerűen nem bízom benne, hogy megmarad a nyomás, hiszen a víz elszivárog a törött csöveken keresztül. A faluban mindenki kétségbe van esve” – nyilatkozott.

A lap kereste Erdőkürt polgármesterét, Szebenszkiné Palik Katalint, de a titkárságán azt közölték, hogy a falu vezetője nem ér rá, mert épp vizet oszt a lakóknak.

Az ország településeinek elöregedett vízvezeték-hálózata, valamint a megnövekedett lakossági vízfogyasztás is téma volt kedden az Országgyűlés rendkívüli ülésén. Magyar Péter miniszterelnök nemzeti összefogást kért a lakosságtól, valamint takarékos vízhasználatot: ne most töltsenek medencét, mossanak ivóvizet használó tömlővel kocsit, járdát, és halasszák el az egyéb, vízigényes tevékenységeket.

Karácsony Gergely főpolgármester közölte: több, vízhiánnyal küzdő agglomerációs településnek segít most a főváros, de az nem állapot, hogy az államilag támogatott vízzel egyesek medencét töltenek, miközben másnak nem jut ivóvíz. Ezért felvetette egy külön díj bevezetését a medencék töltésére.