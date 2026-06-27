Érdemes észben tartani: különleges munkaszüneti nap jön jövő héten

Hagyományosan július 1-én tartják a Semmelweis-napot, ami 2011 óta munkaszüneti napnak számít az egészségügyi dolgozók, valamint az egészségügyben dolgozók számára. Jövő hét szerdán így több szolgáltatás is csupán korlátozottan lesz elérhető – írja a Pénzcentrum.

A munkaszüneti nap patikákat, háziorvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a háziorvosi és a fekvőbeteg ellátásra is.

Az NNGYK gyógyszertárkeresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy mind a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is.

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat az év minden egyes napján, így Semmelweis-napon is hívható, ha mérgezés gyanúja merül fel. A toxikológiai tájékoztató szolgálat a 06-80-20-11-99-es, ingyenes, zöld számon érhető el, ahol a várható tünetekről, elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást. Továbbá 0-24 órában hívható az Egészségvonal, a contact center munkatársai a július 1-én is fogadják a 1812-es zöldszámra érkező hívásokat.