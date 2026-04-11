Republikánusok írtak Ursula von der Leyennek, hogy ne szóljanak bele a magyar választásokba

Brüsszel beavatkozik a magyarországi választásokba: ezzel vádolja az Európai Bizottságot az Egyesült Államok Kongresszusának több tagja – írja az Index összefoglalója. Levelükben felszólították Ursula von der Leyent, hogy adjon magyarázatot arra, miért finanszíroz az EU kormánykritikus médiaszervezeteket és civil csoportokat, miért gyakorol szabályozási nyomást az online platformokra, és miért folytat jogállamisági eljárásokat Magyarország ellen. Azt állítják, hogy mindez együttesen azt a benyomást kelti, hogy Brüsszel nyíltan befolyásolni kívánja az április 12-i választás eredményét.

A levél szerint „az uniós intézmények tevékenysége túllépett a szokásos politikai véleménynyilvánítás keretein a magyarországi választások előtt”. A levél szerint az Európai Bizottság és más uniós szervek lépéseinek az összessége egy olyan mintázatot alkot, amely közvetlen és közvetett beavatkozást jelent Magyarország belső politikai, média- és civil társadalmi környezetébe az aktív választási időszakban.

A kongresszusi képviselők levelükben rámutattak arra, hogy a magyar közszereplők, elemzők és civilszervezetek képviselői többször jelezték aggodalmaikat az uniós forrásokból finanszírozott médiaszervezeteknek, érdekképviseleti csoportoknak és nem kormányzati szervezeteknek juttatott támogatások struktúrájával és elosztásával kapcsolatban.

Úgy fogalmaztak, hogy Magyarországon széles körben ismert tény, hogy ezek az anyagi juttatások elsöprő mértékben olyan szervezeteknek kedveznek, amelyek kritikusan viszonyulnak a jelenlegi kormányhoz.

A levél szerint Magyarország tartós politikai nyomásnak van kitéve az európai parlamenti határozatok és jelentések, valamint a folyamatban lévő formális jogállamisági eljárások miatt.