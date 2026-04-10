A siófoki Galerius Fürdő
Nyitókép: galerius-furdo.hu

Beismerő nyilatkozatot tett a siófoki szuperfürdő vezetősége

Néhány nappal a 1,8 milliárd forintból felújított siófoki fürdő megnyitása után már hatósági vizsgálat indult, miután több vendég szemirritációra és bőrégésre panaszkodott.

Kiderült, hogy az egyik medencében túlklórozás történt. A Balaton-parti Kft. is elismerte a hibákat, ugyanakkor azt közölték, hogy jelenleg a működtetés és a szolgáltatások finomhangolása zajlik.

A hirbalaton.hu számolt be arról, hogy a Galerius Fürdő vendégei panaszt emeltek a néhány nappal ezelőtt megnyílt siófoki wellnessfürdő miatt. Beszámolók szerint az egyik medence használata közben a vendégek szemirritációt tapasztaltak, a bőrük égett, viszketett, ezért hatósági vizsgálat indult.

A portál kérdésére a Somogy Vármegyei Kormányhivatal a következő válaszokat adta:

„A Siófoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályhoz 2026. április 3-án éjszaka érkezett panaszos e-mail. A bejelentés szerint a felújítást követően megnyitott Galerius Fürdőben a gépház mérőberendezésének adatai nem egyeztek a kézi ellenőrzésével, ezért az érintett medencét lezárták, vizét leengedték. Másnap, a hiba kijavítása után a medencét újra megnyitották. Április 7-én reggel hatóságunk soron kívüli ellenőrzést tartott a fürdőben a jelzett probléma lehetséges egészségkárosító hatásai miatt. Az elsődleges megállapítás szerint a felújítást követően megnyitott fürdőben nem megfelelően működtek a klórt szabályozó berendezések, az eljárás folyamatban van.”

Közben a létesítményt üzemeltető Balaton-parti Kft.-hez is nyilatkozott az ügyről. A panaszokat megelőző éjszakai és az addigi napközbeni mérések még a jogszabály által előírt értékhatárokon belül voltak. A fürdő másik tíz medencéjénél nem merült föl ez a gond. A vegyszeradagoló hibája miatt megemelkedett klórszintet a biztonsági protokoll azonnali alkalmazásával, a víz teljes cseréjével és a rendszer tisztításával hárították el.

A Balaton-parti Kft. azt is közölte, hogy a fürdő 11 medencéje közül 9 esetében folyamatosan tartották az előírt vízhőmérsékletet. Csupán a kültéri és a beltéri élménymedencénél tapasztaltak átmeneti, 1–3 °C-os elmaradást, amelyet a fűtési rendszer finomhangolásával azonnal orvosoltak. A műszaki beavatkozás után a hőmérsékletet az előírt tartományban stabilizálták.

Már a választás előtt látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

Bármi is lesz a választás végeredménye, a következő Országgyűlésre rá sem lehet ismerni majd. Több mint száz teljesen új ember kerülhet be a parlamentbe, más pártok és politikusok pedig hosszú évek vagy évtizedek után végleg elbúcsúznak a törvényhozástól.
 

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről. Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről. Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legfrissebb eseményeivel.

Ledobta a bombát a Lidl, egymillió magyar várt erre az akcióra: miért pont most sütik el a csodafegyvert?

Trump says Iran's handling of Strait of Hormuz is 'not the agreement we have'

