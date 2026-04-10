Beismerő nyilatkozatot tett a siófoki szuperfürdő vezetősége

Kiderült, hogy az egyik medencében túlklórozás történt. A Balaton-parti Kft. is elismerte a hibákat, ugyanakkor azt közölték, hogy jelenleg a működtetés és a szolgáltatások finomhangolása zajlik.

A hirbalaton.hu számolt be arról, hogy a Galerius Fürdő vendégei panaszt emeltek a néhány nappal ezelőtt megnyílt siófoki wellnessfürdő miatt. Beszámolók szerint az egyik medence használata közben a vendégek szemirritációt tapasztaltak, a bőrük égett, viszketett, ezért hatósági vizsgálat indult.

A portál kérdésére a Somogy Vármegyei Kormányhivatal a következő válaszokat adta:

„A Siófoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályhoz 2026. április 3-án éjszaka érkezett panaszos e-mail. A bejelentés szerint a felújítást követően megnyitott Galerius Fürdőben a gépház mérőberendezésének adatai nem egyeztek a kézi ellenőrzésével, ezért az érintett medencét lezárták, vizét leengedték. Másnap, a hiba kijavítása után a medencét újra megnyitották. Április 7-én reggel hatóságunk soron kívüli ellenőrzést tartott a fürdőben a jelzett probléma lehetséges egészségkárosító hatásai miatt. Az elsődleges megállapítás szerint a felújítást követően megnyitott fürdőben nem megfelelően működtek a klórt szabályozó berendezések, az eljárás folyamatban van.”

Közben a létesítményt üzemeltető Balaton-parti Kft.-hez is nyilatkozott az ügyről. A panaszokat megelőző éjszakai és az addigi napközbeni mérések még a jogszabály által előírt értékhatárokon belül voltak. A fürdő másik tíz medencéjénél nem merült föl ez a gond. A vegyszeradagoló hibája miatt megemelkedett klórszintet a biztonsági protokoll azonnali alkalmazásával, a víz teljes cseréjével és a rendszer tisztításával hárították el.

A Balaton-parti Kft. azt is közölte, hogy a fürdő 11 medencéje közül 9 esetében folyamatosan tartották az előírt vízhőmérsékletet. Csupán a kültéri és a beltéri élménymedencénél tapasztaltak átmeneti, 1–3 °C-os elmaradást, amelyet a fűtési rendszer finomhangolásával azonnal orvosoltak. A műszaki beavatkozás után a hőmérsékletet az előírt tartományban stabilizálták.