Elszaporodtak a hörcsögök Hevesben, új rekord született befogásban

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) az uniós LIFE-program keretében vállalta a kerecsensólyom fontos zsákmányállataként számon tartott mezei hörcsög dél-hevesi állományának gyarapítását. A pályázati időszak alatt (2022 és 2028 között) legalább 250 egyed áttelepítését tervezték belterületen befogott példányok szántóföldi környezetbe történő kihelyezésével – írja a 24.hu a BNPI közleménye alapján.

Tájékoztatásuk szerint idén általánosan tapasztalható volt a régióban az olyan rágcsálók állományának a növekedése, mint például a mezei pocok. A hosszú ősz, az enyhe, csapadékszegény tél és a korai kitavaszodás kedvező feltételeket teremtett ezen fajok populációinak növekedéséhez, amit a rágcsálókkal táplálkozó ragadozó madarak megfigyelése során állapítottak meg a természetvédelmi szakemberek.

A korán leköltő bagolyfajok állományának növekedése, az időben fészket foglaló vércsék és ölyvek költésének kimagasló eredményessége pedig kedvezett a mezei hörcsögök befogásának.

A közleményben azt írják, az első csapdázási évben, 2024-ben 71 példányt sikerült befogni, majd visszatelepíteni őket belterületről mezőgazdasági környezetbe. Később Tiszanána közigazgatási belterületén magánházak, vállalkozások nyitott kert vagy valamilyen haszonállat részére művelt, nyitott, változatos területein folytatták a befogást.

Az élvefogó csapdázások legfontosabb eleme az ellenőrzések időzítése. A befogni kívánt faj alapos ismerete elengedhetetlen, ehhez kell igazítani a csapdázási módszereket. A mindennapos csapdaellenőrzések nyújtják az egyedek biztonságos visszatelepítését a mezőgazdasági környezetbe. A csapdázási időszak zárását is meg kell tervezni és időben be kell fejezni, mert az idegen környezetbe visszatelepített állatoknak időre van szükségük, hogy megfelelő helyet találjanak maguknak a télre való felkészüléshez.

A beszámolóból kiderül, hogy a késő nyári befogási időszakot szeptember közepén fejezték be,

a 2025-ös csapdázási időszakot pedig 171 darab befogott és visszatelepített mezei hörcsöggel zárták, így a tavalyi évet száz egyeddel múlták felül, ami rekordnak is számít.

Mindemellett az év során sikerült számos helyen megfigyelni az állatokat a tájegység egyéb területein is: hőkamerával éjjeli élettevékenysége közepette, illetve használt járatait földutak mellett füves mezsgyéken, lucernatáblákon, kapás növénykultúrák közelében. „Sajnos az idei évben elég nagy számban lehetett látni közutak mentén elgázolt példányokat is, ami azonban szintén arra enged következtetni, hogy a faj populációja jelentősebb mértékben emelkedhetett a régióban” – közölte a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.