Szinte nappali világosságot varázsolt a hegycsúcsokon a növő Hold

Pénteken, december 5-én nem sokkal éjfél után lesz az idei év utolsó teliholdja, amely ma este már 82 százalékos megvilágítottságú – írja az Időkép. Ebből sajnos az ország nagy részén semmit sem látni a köd és az alacsony rétegfelhőzet miatt, viszont a ködpaplan fölé magasodó hegycsúcsokon más a helyzet: kristálytiszta a levegő, az erős holdfénynek köszönhetően pedig már-már nappali megvilágításban tűnik elő a hegyvidéki táj a kamerák felvételein.

A Nagy-Hideg-hegyen, Dobogókőn, a Kendig-csúcson vagy például a Kékestetőn gyönyörűen kirajzolódik a csillagos égbolt. A hosszabb expozíciós képeken és a timelapse videón jól látható, ahogy a ködtenger egybefüggő, hullámzó felszíne elnyeli a völgyeket, miközben felette ragyogó, tiszta levegő uralkodik.

Mint írják, a Kékestetőn készült felvételen még az égen átvonuló repülőgép fénye és kondenzcsíkja is feltűnik, ami tovább erősíti az éjszakai „nappalfény” különleges hangulatát.

A meteorológiai portál leszögezi: az ilyen éjszakai fényviszonyok nagyon ritkák, egyszerre van szükség derült, száraz levegőre a magasban, stabil ködtakaróra a völgyekben és kellően fényes Holdra. A hétfői éjszaka ezek közül pedig minden feltételt teljesített, vagyis egy hidegpárnás időjárási helyzetnek is meglehet a maga szépsége – teszik hozzá.