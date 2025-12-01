ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 1. hétfő
Kéktúra applikáció, ami elsősorban a kéktúrázóknak készült, de számos praktikus funkciója miatt mindenki hasznát veheti, aki túrázni indul.
Nyitókép: Facebook/Kéktúra hivatalos oldala – Farkas Péter

Új applikáció jelent meg kéktúrázóknak útvonaltervezővel és digitális bélyegzéssel

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Magyarországon belül két tetszőleges pont között úgy lehet megtervezni az útvonalat, hogy a lehető leghosszabban a Kéktúra nyomvonalán haladhassunk. Az új alkalmazást a siófoki Aktív Magyarország Konferencián mutatták be, ahol Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár azt is bejelentette, hogy az aktív életmód népszerűsítése érdekében elindítják az élhető települések kék zóna programját.

„Ha azt akarjuk, hogy többen menjenek el kéktúrázni, akkor nekünk is haladni kell a technikával” – ezzel a felütéssel jelentette be az új Kéktúra applikáció megjelenését Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár Siófokon, a VII. Aktív Magyarország Konferencián. Tassy Márk, a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója közölte: a mobilalkalmazás legfontosabb funkciója a digitális bélyegzés bevezetése. Ez nem azt jelenti, hogy lecserélik az eredeti, hagyományos bélyegzőfüzetbe gyűjtött bélyegzőlenyomatokat. Ez a lehetőség megmarad, és mellette lehet használni az új applikációt is, amely a geolokációk alapján érzékeli, hogy 50 méteren belül hol vannak pecsételő helyek.

A digitális bélyegzés lehetőségét már régóta szerették volna bevezetni, ugyanis sokan úgy vannak vele, hogy nem szeretnék magukkal vinni az igazolófüzetet, ha már a telefonjuk úgyis mindig kéznél van. Ha valaki most kapna kedvet a kéktúrázáshoz, akár teljes egészében csak digitális bélyegzésekkel is teljesítheti a mozgalmakat, de arra is lehetősége nyílik, hogy a már meglévő igazolófüzetét beregisztrálva a biztonság kedvéért papír alapon és digitálisan egyszerre folytassa a bélyegzést.

Tassy Márk hozzátette: az új alkalmazásnak a digitális pecsételés mellett a másik fő funkciója az az útvonaltervező, aminek a segítségével

Magyarországon belül két tetszőleges pont között úgy lehet megtervezni az útvonalat, hogy a lehető leghosszabban a Kéktúra nyomvonalán haladhassunk.

Minden további fontos tudnivalót, ajánlást és beállítási tanácsot ezen az oldalon lehet megtalálni.

A siófoki konferencián Révész Máriusz államtitkár emlékeztetett rá, hogy az Aktív Magyarországért program idén megkapta a népegészségügyi termékadó 10 százalékát, amely 10 milliárd forintos pluszbevételt jelentett. 2026-ban 30 bringaparkot, 12 körparkot, 16 futókört, valamint sportpályákat, ifjúsági szállásokat és sporteseményeket támogatnak majd a program keretében.

Révész Máriusz arról is beszélt, hogy Magyarországon a túlsúlyos emberek aránya az Európai Unióban a harmadik legnagyobb, a megelőzhető halálozásban pedig a legrosszabbak vagyunk, ezért az aktív életmód népszerűsítését óriási feladatnak nevezte. Az államtitkár hozzátette: szeretnék, ha itthon is lennének úgynevezett kék zónák, vagyis olyan térségek, ahol kiemelkedően magas a várható élettartam, ezért elindítják az élhető települések kék zóna programját, amelyben nyolc aktív település szerepel majd, melyek az alábbiak:

  • Békés,
  • Dabas,
  • Dunakeszi,
  • Edelény,
  • Etyek,
  • Karcag,
  • Kozármisleny
  • Tata.

Azt fogják kérni ezektől a településektől, hogy rendszerbe foglalva vezessék be a mozgással kapcsolatos programokat.

A konferencián átadták az idei Aktív Magyarországért Díjakat. Eisenkrammer Károly a hazai kerékpársport fejlesztésében és a Tour de Hongrie megújításában játszott szerepéért, Fejes Lőrinc a Tisza-tó környékén végzett munkájáért, Kőrösi Péter a Mátraszentistváni Sípark létrehozásáért és fejlesztéséért, Vas-Krakler Kata az inkluzív síelés hazai elterjesztéséért végzett munkájáért, míg Radnai Bertalan az akadálymentes turizmus területén végzett több évtizedes tevékenységéért részesült az elismerésben.

Az év kilátója 2025-ben a Baranya vármegyei Zengő kilátó lett. Az év turistaházának a Nógrád vármegyei Somoskői Kirándulóközpontot választották, az év kerékpárosbarát szolgáltatója díjat pedig a csákvári Tersztyánszky Bisztró kapta.

A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel

A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel

A Fővárosi Közgyűlés felszólítja a kormányt: folytassa a főpolgármesterrel a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az alaptörvényben rögzített fenntartható költségvetési gazdálkodás elve ténylegesen érvényesülhessen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásában - tartalmazza az a határozat, amelyet a közgyűlésnek a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában tartott hétfői rendkívüli ülésén fogadott el a testület.
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
