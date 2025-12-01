Új applikáció jelent meg kéktúrázóknak útvonaltervezővel és digitális bélyegzéssel

„Ha azt akarjuk, hogy többen menjenek el kéktúrázni, akkor nekünk is haladni kell a technikával” – ezzel a felütéssel jelentette be az új Kéktúra applikáció megjelenését Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár Siófokon, a VII. Aktív Magyarország Konferencián. Tassy Márk, a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója közölte: a mobilalkalmazás legfontosabb funkciója a digitális bélyegzés bevezetése. Ez nem azt jelenti, hogy lecserélik az eredeti, hagyományos bélyegzőfüzetbe gyűjtött bélyegzőlenyomatokat. Ez a lehetőség megmarad, és mellette lehet használni az új applikációt is, amely a geolokációk alapján érzékeli, hogy 50 méteren belül hol vannak pecsételő helyek.

A digitális bélyegzés lehetőségét már régóta szerették volna bevezetni, ugyanis sokan úgy vannak vele, hogy nem szeretnék magukkal vinni az igazolófüzetet, ha már a telefonjuk úgyis mindig kéznél van. Ha valaki most kapna kedvet a kéktúrázáshoz, akár teljes egészében csak digitális bélyegzésekkel is teljesítheti a mozgalmakat, de arra is lehetősége nyílik, hogy a már meglévő igazolófüzetét beregisztrálva a biztonság kedvéért papír alapon és digitálisan egyszerre folytassa a bélyegzést.

Tassy Márk hozzátette: az új alkalmazásnak a digitális pecsételés mellett a másik fő funkciója az az útvonaltervező, aminek a segítségével

Magyarországon belül két tetszőleges pont között úgy lehet megtervezni az útvonalat, hogy a lehető leghosszabban a Kéktúra nyomvonalán haladhassunk.

Minden további fontos tudnivalót, ajánlást és beállítási tanácsot ezen az oldalon lehet megtalálni.

A siófoki konferencián Révész Máriusz államtitkár emlékeztetett rá, hogy az Aktív Magyarországért program idén megkapta a népegészségügyi termékadó 10 százalékát, amely 10 milliárd forintos pluszbevételt jelentett. 2026-ban 30 bringaparkot, 12 körparkot, 16 futókört, valamint sportpályákat, ifjúsági szállásokat és sporteseményeket támogatnak majd a program keretében.

Révész Máriusz arról is beszélt, hogy Magyarországon a túlsúlyos emberek aránya az Európai Unióban a harmadik legnagyobb, a megelőzhető halálozásban pedig a legrosszabbak vagyunk, ezért az aktív életmód népszerűsítését óriási feladatnak nevezte. Az államtitkár hozzátette: szeretnék, ha itthon is lennének úgynevezett kék zónák, vagyis olyan térségek, ahol kiemelkedően magas a várható élettartam, ezért elindítják az élhető települések kék zóna programját, amelyben nyolc aktív település szerepel majd, melyek az alábbiak:

Békés,

Dabas,

Dunakeszi,

Edelény,

Etyek,

Karcag,

Kozármisleny

Tata.

Azt fogják kérni ezektől a településektől, hogy rendszerbe foglalva vezessék be a mozgással kapcsolatos programokat.

A konferencián átadták az idei Aktív Magyarországért Díjakat. Eisenkrammer Károly a hazai kerékpársport fejlesztésében és a Tour de Hongrie megújításában játszott szerepéért, Fejes Lőrinc a Tisza-tó környékén végzett munkájáért, Kőrösi Péter a Mátraszentistváni Sípark létrehozásáért és fejlesztéséért, Vas-Krakler Kata az inkluzív síelés hazai elterjesztéséért végzett munkájáért, míg Radnai Bertalan az akadálymentes turizmus területén végzett több évtizedes tevékenységéért részesült az elismerésben.

Az év kilátója 2025-ben a Baranya vármegyei Zengő kilátó lett. Az év turistaházának a Nógrád vármegyei Somoskői Kirándulóközpontot választották, az év kerékpárosbarát szolgáltatója díjat pedig a csákvári Tersztyánszky Bisztró kapta.